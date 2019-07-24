Tüketici güveninde karamsar tablo

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayı tüketici güven endeksi verilerini yayımladı. Buna göre tüketici güveni tarihin en kötü günlerinden geçiyor. 200 üzerinden değerlendirilen endeks verisi temmuz ayında hazirana göre yüzde 2 düşerek 56,5 puan oldu.

TÜİK, her ay standartlaştırılmış bazı soruları 4 bin 884 haneye soruyor. Bu haliyle TÜİK’in çalışması büyük örneklemi olan bir anket çalışmasını oluşturuyor. TÜİK bu hanelerde yaşı 16 ve üzeri olanlara hanenin tasarruf etme ihtimali nedir, işsizlik beklentiniz nedir, dayanıklı tüketim malı satın almak istiyor musunuz gibi sorular yöneltiyor. Sorulara verilen cevaplar 200 üzerinden değerlendiriliyor. 100’ün üzeri olumlu, 100’ün altı ise olumsuz yorumlanıyor. TÜİK anketinden yola çıkarak, bu sorulara verilen cevapları derledik.

1- Hanenin maddi durumu kötü

Tüketici güven endeksinde hanenin maddi durumu iki soruya ayrılıyor. Bunlardan ilki geçmiş 12 ayda maddi durumunuz ne oldu, diğeri ise gelecek 12 ay içinde maddi durumunuz ne olacak sorularından oluşuyor. TÜİK verilerine göre geçen 12 ay içinde maddi durum kötüye gittiği gibi hane halkı gelecek 12 ay içinde de maddi durumunun kötüye gideceğinden endişeli.

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Geçen 12 aya göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu 200 üzerinden 65,8 puan alırken, gelecek dönem maddi durum beklentisi ise 77 puan aldı.

2- İşsizlik beklentisi en kötü ayında

Tüketici güven endeksini oluşturan alt endekslerden biri ise hanenin işsiz sayısı beklentisi. Endeks değerinin düşmesi hane halkının işsiz sayısında artış beklentisinin artışı biçiminde yorumlanıyor. Buna göre özellikle mayıs, haziran ve temmuz aylarında hane halkının işsizlik beklentisi son derece karamsar. Geçen yıl temmuz ayında 76,9 puan olan işsiz sayısı beklentisi, bu yılın temmuz ayında 56,5’e kadar düştü. Bu puan aynı zamanda işsiz sayısı beklentisinde tüketici güven endeksi tarihinde ölçülmüş en kötü puan olarak kayıtlara geçti. Buna karşılık TÜİK en son nisan ayı verilerini yayımlamıştı.

3- En düşük puan: Otomobil ve konut alma ihtimali

Haziran sonu itibariyle otomobilde uygulanan KDV ve ÖTV indirimleri bitmiş, otomotivde ani duruş yaşanmıştı. Otomotiv sektörü için karanlık bir ay olan temmuz ayı aynı zamanda tüketici güven endeksinde de kendisini gösterdi. Temmuzda gelecek 12 ay içinde otomobil alma ihtimali 200 üzerinden 11 puan değerini alırken konut alma ihtimali de 6,1 puan olarak gerçekleşti.

4- Tasarruf etme ihtimali neredeyse hiç yok

Alım gücü zorunlu ihtiyaçlarına ancak yeten hane halkı gelirinin tümünü tüketmek zorunda kalıyor. Böylece tasarruf edemiyor. Temmuz ayında tasarruf etme ihtimali sorulan hane halkı soruya neredeyse yok cevabını verdi. Endeks değeri sadece 1 ayda yüzde 9 değer kaybederek 200 üzerinden 20 puan değerini aldı.