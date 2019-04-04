“Tüm sandıklar sayılsa bile İstanbul’u 13 bin farkla Ekrem İmamoğlu alıyor”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul’daki büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde yeniden sayılan oyların sonucu değiştirmesinin mümkün olmadığını söyledi.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a konuşan Özel, “Tüm sandıklar sayılsa bile 13 bin farkla İstanbul’u Ekrem İmamoğlu alıyor” dedi.

Özel, sandık sayım sonuçlarına ilişkin hesaplamalarını da şöyle açıkladı:

“Şimdiye kadar yaptığımız tespitlere göre, sayım kararı alınan her 5 sandıkta Binali Yıldırım lehine 1 oy çıkıyor. Seçim kurulları, İstanbul’daki bütün sandıkların sayılmasına karar verse bile Binali Yıldırım’ın en fazla 6 bin oy alacağı görünüyor. Hesaplamalarımıza göre, tüm sandık sayım sonuçlarına göre bile İstanbul’u 13 bin farkla Ekrem İmamoğlu alıyor.”

CHP Milletvekili Özgür Özel