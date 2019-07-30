Tuna Altınel için özgürlük çağrısı

Balıkesir L tipi cezaevinde tutuklu bulunan Barış Akademisyeni Tuna Altınel’in yargılamasında ilk duruşma bugün görülecek. 11 Mayıs’tan bu yana tutuklu bulunan Altınel için Galatasaray Lisesi’nden dönem arkadaşları duruşma öncesinde bir açıklama metni yayımladı. Galatasaray Lisesiler kendilerinin dışında ayrıca Türkiye’nin farklı yerlerinden Galatasaray Liselilerin de duruşmada hazır bulunacağını belirtti. Açıklamada “Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür olma ilkesini benimsemiş Galatasaray Liseliler olarak beklenti ve talebimiz, Türk yargısı adına atılan olumlu adımlara bir yenisinin eklenmesi ve 30 Temmuz’da Tuna Altınel’in serbest bırakılmasıdır” denildi.

KAMPANYA BAŞLATTIK

“Galatasaray Liselilerden Tuna Altınel’e Özgürlük Çağrısı” başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Suçlamanın dayanağı Fransa’da Lyon kentinde Amitiés Kurdes Lyon et Rhône-Alpes tarafından düzenlenen bir etkinlikte (‘Djizré, histoire d’un massacre’ – ‘Cizre Bir Katliamın Hikayesi’) çevirmenlik yapmasıydı. Tuna Altınel’in hiçbir şekilde şiddet çağrısı içermeyen, yasal ve izinli bir etkinliğe katıldığını gördüğümüzde, Galatasaray Lisesi’nden devre arkadaşları olarak ve kardeşlik ilkemizden hareketle liseli camiamıza dönük bir imza kampanyası başlattık.

GÜNDEMDE ALTINEL VAR

Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkının yargı konusu yapılması yerine hukuki güvenceye kavuşturulmasını, nihayetinde Tuna Altınel’in serbest bırakılmasını talep eden imza kampanyası, hızla ve artan bir şekilde liseli camianın desteğini aldı. İmza kampanyasının belgelendiği ‘Tuna Altınel’e Özgürlük’ blogu açıldı ve ilk kez 20 Haziran 2019 tarihinde, 807 imzayla kamuoyuna duyuruldu. çok sayıda liseli ise hukukçu Tuna Altınel davasını gündemine almıştır. Son dönemde yaşanan olumlu bir gelişme, Anayasa Mahkemesi’nin Barış Akademisyenleri davasına ilişkin hak ihlali kararı vermiş olmasıdır. Bununla birlikte, Tuna Altınel’in barış akademisyenlerinden ayrıştırılarak ikinci bir suçlamayla tutuklanmış olması benzeri olumlu adımları boşa çıkarmaya aday bir vaka olmayı sürdürmektedir.”