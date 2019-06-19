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19.06.2019
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Tunç Soyer, ‘Ege’nin başkanı seçildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Belediyeler Birliği Meclis toplantısında yapılan oylama sonucu Birlik Başkanlığı'na oy birliği ile seçildi.

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Ege Belediyeler Birliği 2019 Yılı Olağan Mayıs Dönemi Toplantısı İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti.

Yapılan seçim sonucunda birliğin yeni başkanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu. Birinci başkan vekilliğine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ikinci başkan vekilliğine ise Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş seçildi.

İZMİR EGE’NİN BAŞKENTİ

Başkanlara kendisine gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür eden Tunç Soyer, “Ege Belediyeler Birliği Türkiye’nin en önemli belediye birliklerinden biri. Biz bu yeni dönemde çok daha fazla görev atfederek, rol atfederek daha aktif çalışmasını sağlayacağız. İzmir tarih boyunca asla sadece İzmir olmamıştır, her daim Ege’nin başkenti olmuştur. Hep Ege’yle bir var olmuştur. Ege Belediyeler Birliği bu tarihsel ve kültürel kimliğin ete kemiğe bürünmesini mümkün kılan bir hukuki yapıdır,” dedi.

Ege Belediyeler Birliği’nde yapılacak çalışmalar hakkında da konuşan Başkan Soyer şunları kaydetti;

“Tarımsal üretim konusunda Ege en güçlü, en şanslı bölgelerinden biri. Hem iklimi hem de tarımsal kültürü Türkiye’nin hiçbir yerinde olmadığı kadar güçlü. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İzmirli tarımsal birlik kooperatiflerini destekliyoruz. Şimdi Ege Belediyeler Birliği olarak bunu Ege’nin tarımsal kooperatiflerine taşımayı öngörüyoruz. Ege’de tarımsal üretim yapan kooperatifleri destekleyip güçlendireceğiz ve İzmir’de yaptığımız şeyi tüm Ege kooperatifleri için yapmış olacağız. Tarımsal ürünlerin alımsal garantisinden tutun üreticinin eğitilmesine, ürünün dönüştürülerek sanayi ürünü haline getirilmesine, marka, patent, coğrafi işaret tescillerine kadar birçok şeyi sağlayacağız. Yani biz İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde sürdürdüğümüz çalışmaları tüm Ege’ye yayarak tarımsal üretimi güçlendirmek istiyoruz.”

KÖRFEZ SADECE İZMİR’İN MESELESİ DEĞİL

Ege Belediyeler Birliği’nde konuşulması gereken ikinci başlığın İzmir Körfez’i olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Körfez kirliliği ile başa çıkmak istiyoruz. Bu sadece İzmir’in meselesi değil. Gediz dediğiniz zaman, bütün Ege Bölgesi’ni kat ederek Körfez’e ulaşan bir nehirden bahsediyoruz. Eğer biz Gediz’in temizliğini sağlayamıyorsak, Körfez’in temizliğini de sağlayamayız. Dolayısıyla birlikte inisiyatif kullanarak Körfez’le ilgili de Ege Belediyeler Birliği olarak görev üstleneceğiz” şeklinde konuştu.

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Birlik bünyesindeki tüm belediye bürokratlarının mevzuat değişiklikleri çerçevesinde eğitim programlarına katılmasının önemine vurgu yapan Soyer, “Bu çalışmalar bir siyasal partinin çalışmaları olarak değerlendirilmeyecek kadar geniş çalışmalar. Tek bir siyasi parti ve perspektifle mümkün de olmaz, doğru da olmaz. Birlikte çalışma, birlikte iş yapma konusunda yapabileceklerimiz olduğunu düşünüyorum. Farklı siyasal partilerden belediye başkanları ve meclis üyeleriyle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Buna Türkiye’nin ihtiyacı var,” diye konuştu.

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