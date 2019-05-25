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25.05.2019
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Tunç Soyer: Ekrem İmamoğlu’nun her zaman yanında olacağız

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve mazbatası büyük bir hukuksuzluk örneği ile elinden alınan Ekrem İmamoğlu’nun her zaman yanında olacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul’un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya koordinasyon toplantısının ardından Üsküdar’da saha çalışmaları yürüttü.

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Seçim standını ziyaret eden Soyer, mahalle sakinleri ve esnafla buluşarak İmamoğlu’na destek istedi.

Soyer, YSK’nin verdiği kararı demokrasi ayıbı olarak nitelendirdi. 23 Haziran seçimlerinin demokrasiye sahip çıkma adına büyük önem arz ettiğini vurgulayan Soyer, “Demokrasiyi hazmedemedikleri için çıldırıyorlar. Ama eninde sonunda demokrasi kazanacak. Demokrasi bu topraklara dün gelmedi. Yani onun kökleri var. Biz de o köklere sahip çıkacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve mazbatası büyük bir hukuksuzluk örneği ile elinden alınan Ekrem İmamoğlu’nun her zaman yanında olacağız” diye konuştu.


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