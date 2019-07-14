Tunç Soyer: GSF’nin Kültürpark’a taşınmasına onay vermedim

İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Tunç Soyer, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı binalarının İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Kültürpark Fuar Alanındaki hollere taşınacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Sosyal Medya hesabından açıklama yapan Soyer, konu ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi’nden kimseyle görüşmediğini söyledi. Kültürpark’ın geleceğinin # İzmirBuluşmaları süreciyle belirleneceğini belirten Soyer’in Twitter paylaşımı şöyle:

“Medyada yer alan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin geçici bir süre için Kültürpark’a taşınacağı haberleri doğru değildir. Bu konuyla ilgili DEÜ’nden kimseyle görüşmedim, bir onay da vermiş değilim. Kültürpark’ın geleceği # İzmirBuluşmaları süreciyle belirlenecek.”

Medyada yer alan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nin geçici bir süre için Kültürpark'a taşınacağı haberleri doğru değildir. Bu konuyla ilgili DEÜ'nden kimseyle görüşmedim, bir onay da vermiş değilim. Kültürpark'ın geleceği #İzmirBuluşmaları süreciyle belirlenecek. pic.twitter.com/iBYSg6R8Fp — Tunç Soyer (@tuncsoyer) July 14, 2019

GSF’DE AKADEMİSYENLER ONAY VERMİŞTİ

‘Depreme dayanıklı olmadığı’ gerekçesi ile Tınaztepe’ye taşınması gündeme gelen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğrencilerin ve akademisyenlerin tepkisi üzerine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in desteğiyle ile çözüme kavuştuğu öne sürülmüştü. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında gerçekleşen toplantı sonrasında bilgilendirilen akademisyenlerin, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Kültüpark’a taşınmasına onay verdiği ve kararın ardından DEÜ Rektörü Nükhet Hotar ve Tunç Soyer’in Salı günü bir araya gelerek protokol imzalayacakları belirtilmişti.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı binalarının İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Kültürpark Fuar Alanındaki hollere taşınma önerisi DEÜ Rektörlüğü tarafından da olumlu bulunmuştu.

DEÜ Rektörlüğü tarafından 12 Temmuz Cuma günü yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin her iki binanın Kültürpark Fuar Alanındaki hollere taşınma önerisinin DEÜ Rektörlüğü tarafından olumlu bulunduğu, konunun düzenlenen bir toplantıda bölüm hocaları ile paylaşıldığı belirtilmişti.

Yapılan görüşmeler neticesinde mevcut durumu ve olasılıkları içeren DEÜ Rektörlüğünün çözüm planının, hocalardan da büyük destek gördüğü belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verilmişti:

“Bugün düzenlenen bilgilendirme toplantısında DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Malayoğlu ile Genel Sekreter Dr. Saip Tiryakioğlu, yaptıkları sunumda güncel gelişmeleri aktararak; konuya ilişkin soruları yanıtladılar. Bölümlerden gelen akademisyenlerin katıldığı toplantıda yükseköğretim faaliyetleri ile sanatsal etkinliklerin aksamaması adına fikir birliğine varılırken; çalışmaların yeni akademik yılın açılışından önce hızla tamamlanması ve izlenecek yol haritasıyla ilgili görüşmelerde bulunuldu. Kültürpark’taki binaların fiziki şartlarının incelenmesi konusunun ele alındığı toplantıda ayrıca, yürütülmesi hedeflenen yeni çalışmalara ilişkin de bölümlerin ihtiyaç ve talepler ile hocaların önerilerinin belediye ile paylaşılması kararlaştırıldı.”

TARİHİ HAVAGAZI YERİNE KÜLTÜRPARK

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin binaların yapımı konusunda, Rektörlüğe yardımcı olmak istediğini beyan ettiğini hatırlatarak, “Bizler de çözüm yollarını genişletmek adına, belediyeye bir öneri getirdik ve Tarihi Havagazı Binası’nı bir süreliğine talep ettik. Ancak buradaki söz konusu yoğunluk nedeniyle belediyemiz, farklı bir yaklaşım getirerek Kültürpark’ı kullanabileceğimizi belirtti. Bu durum da üniversite yönetimimiz tarafından gayet olumlu karşılandı. Kamu kurumları arasındaki bu güzel diyalog, hepimizi mutlu etti. Üniversitemizin fertlerine ve yapıcı yaklaşımlarından dolayı da İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” diye konuşmuştu.