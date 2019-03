Tunç Soyer “İzmir İnsan Haklarının Başkenti” vizyon belgesini imzaladı

İzmir Barosu’nun seçime giren tüm siyasi partilere gönderdiği “İzmir İnsan Haklarının Başkenti” vizyon belgesine ilk imza CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer tarafından atıldı. İzmir Barosu’nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Tunç Soyer, İzmir Barosu ile hedeflerinin ortak olduğunu ifade ederek “insan haklarını ve demokrasiyi savunmak bir mecburiyet” dedi.

“İzmir İnsan Haklarının Başkenti” vizyonunu anlatan ve buna ilişkin bir sunum gerçekleştiren İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Deman Güler, merkezi iktidarın üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemesinden kaynaklı yaşanan ciddi problemlerin olduğunu belirterek “biz insan haklarının sadece merkezi iktidarın sorumluluğunda olduğunu düşünmüyoruz. Bunun aynı zamanda yerelden de desteklenebileceğini ve geliştirilebileceği fikrindeyiz. Merkezi iktidarın üstüne almadığı sorumlulukları yerel yönetimler alabilir ve bizim medeni ülkelerle kopmakta olan ilişki ağımızı tekrar kurabilir. Bu projede asıl sorumluluğun yerel yönetimlerde olduğunu düşünüyoruz” dedi. İnsan haklarının sadece medeni ve siyasal haklarla sınırlandırılamayacağını, insan haklarının aynı zamanda üretime dayalı bir kavram da olduğunu ifade eden Av. Deman Güler “İnsan hakları ile ilgili yaptığımız bir çalışma aynı zamanda ekonomik kalkınma da getirebilir. Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve AGİT gibi kurumlarla işbirliği halinde İzmir’i uluslararası anlamda bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

İZMİR’İ İNSAN HAKLARININ BAŞKENTİ YAPMAYA KARARLIYIZ

Toplantıda konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ise bu çağrıyı seçime giren tüm siyasi partilere yaptıklarını ifade ederek “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday bir kişi olarak sayın Soyer ile ‘İzmir insan haklarının başkenti’ paydasında ortaklaşmak çok önemli” dedi. İzmir Barosu’nun bu proje için gereken insan gücüne sahip olduğunu bununla birlikte projeyi hayata geçirmek için farklı alanlarda da çalışabilmenin gerekli olduğunu söyleyen Av. Özkan Yücel “kentin ve kentlinin kılcal damarlarına kadar inmek gerekiyor. Bizim bu anlamda eksik olan kaynaklarımızı yerel yönetimlerle tamamlayabileceğimizi düşünüyorum” dedi. Kadınlara, çocuklara, dezavantajlı ya da korunmaya ihtiyaç duyan bütün gruplara ulaşabilmenin ancak yerel yönetimlerin işbirliği ile mümkün olabileceğini söyleyen Baro Başkanı Av. Özkan Yücel “bu nedenle bu çağrıyı şu anda aday olan bütün siyasi partilere çıkardık. Bütün insanlarımız haklarını bilsin istiyoruz. İnsan haklarını korumak ya da insan hakları üzerine bir şey söylemek yalnızca ihlal edilen haklar için avukat görevlendirmekten ya da hukuksal olarak hak aramaktan geçmiyor. Daha fazlasına ihtiyaç var. Asıl ihtiyaç olan şey önce haklarını bilen bir kent, sonra bu haklarını talep edebileceği mekanizmalarını bilen bir kentli, talep etmeyi bilen bir kentli, yerine gelmediğinde de hukuksal mücadeleyi sürdürebilen bir kentli. Bunu yapabilecek gücümüz var” dedi. İzmir’i insan haklarının başkenti yapmakta kararlı olduklarını ifade eden Av. Özkan Yücel “zor bir proje olduğunun farkındayız. Zaman ve emek istediğinin farkındayız, para istediğinin farkındayız ama bunu yapacak inanç ve gücümüz var” dedi.

İNSAN HAKLARINI VE DEMOKRASİYİ SAVUNMAK BİR MECBURİYET

İzmir Barosu ile hedeflerinin ortak olduğunu söyleyen Tunç Soyer ise Türkiye’nin zor şartlardan geçtiğini ve her geçen gün demokrasiden uzaklaştığını ifade ederek, “bu uzaklaşma ile birlikte otorite her geçen gün daha da merkezileşiyor ve her şeyin bir kişinin iki dudağı arasına mahrum kaldığı bir dönem yaşıyoruz. Tam da bu noktada insan haklarını savunmak bir mecburiyet, demokrasiyi savunmaktan başka çaremiz yok. Kentleri daha yaşanabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Demokrasi olmazsa sadece bir zümrenin, seçkin bir grubun ekmeği büyüyor. Ancak demokrasi ile birlikte o refah kentin sokaklarına yayılabilir. Bu projeyi ortaya koymak ve yürütmek son derece değerli. Biz seçildiğimiz andan itibaren büyükşehir belediyesi olarak bu projenin her etabında, her adımında İzmir Barosu’nun yanınızda olmak istiyoruz. Biz sizinle bu projede yoldaş olmaya birlikte yürümeye hazırız” dedi.

PROJE NEYİ AMAÇLIYOR?

İzmir İnsan Haklarının Başkenti Vizyonu yerel yönetim ve sivil toplum işbirliği ile şehrin insan haklarını temel alan bir yaklaşımla kalkınmasını hedefliyor. Proje kapsamında İzmir’in yıl boyu süren etkinliklerle Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası örgütlerin toplantılarına ev sahipliği yapacak bir konferanslar kenti haline gelmesi, Uluslararası İzmir İnsan Hakları Ödülü verilmesi, İzmir İnsan Hakları Müzesi’nin kurulması ve İzmir’e içinde bölgenin en büyük kütüphanesinin bulunduğu bir İnsan Hakları Köyü inşa edilmesi planlanıyor. Projenin başarıya ulaşması halinde İzmir’e Aralık ayı boyunca insan hakları temalı kış pazarları kurulacak, film festivali ve çocuk hakları şenliği gibi etkinliklerle şehrin ismi insan hakları ile beraber dünyaya tanıtılacak.