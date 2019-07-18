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18.07.2019
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Tunç Soyer, Kadifekale’de “Üretici Pazarı” açıyor

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Seçim çalışmaları sırasında her ilçede üretici pazarı açmayı hedeflediklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu konudaki ilk adımı Kadifekale’de atıyor. Her cumartesi Kadifekale surları içinde kurulacak Pagos Üretici Pazarı 20 Temmuz’da açılıyor.

Başkan Soyer’in de katılacağı ve 10.00’dan itibaren açık olacak pazar için 33 numaralı Kadifekale hattı Konak Bahribaba otobüs durağından 15 dakikada bir hareket edecek.

Kadifekale’nin tarihi surları içinde 20 Temmuz’dan itibaren her cumartesi kurulacak Pagos Üretici Pazarı, Kadifekale’yi de yeniden kentin cazibe merkezlerinden biri yapmayı planlıyor. Kadifekale’den 90 kadın üretici, İzmir genelinden 24 tarımsal kalkınma kooperatifi ve 12 üretici kadın kooperatifinin bulunacağı pazarda meyve sebzeden peynir, bal ve zeytinyağı gibi ürünlere, tandır ekmeğinden midyeye, el işi ürünlerden dokuma halılara kadar çok zengin bir ürün çeşitliliği olacak. Civar bölgelerden gelecek küçük üreticilere lojistik destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentlinin pazara kolay ulaşabilmesi için de Konak Bahribaba otobüs durağından Kadifekale’ye giden 33 numaralı hattın 15 dakikada bir hareket edeceğini duyurdu. Üretici pazarı, çocuk etkinlikleri, dans gösterileri ve konserlere de ev sahipliği yapacak.

Bölge kadınları için üretici kooperatifi

29 Haziran’da Kadifekale’de temizlik seferberliği başlatarak vatandaşla beraber sokakları süpüren Başkan Tunç Soyer, bölgede oturan kadınları kendi mahallelerini temizlemek için belediyede istihdam edeceklerini, kadınların evlerde yaptıkları midyeleri satacakları bir restoran açacaklarını, ayrıca bölgeye bir Teleferik kazandırmayı hedeflediklerini söylemişti. Kadifekale’yi, bölge halkını da işin içine katarak kalkındıracaklarını vurgulayan Soyer, öncelikle kadınların ekonomik anlamda güçlenmesi için çalışacaklarının altını çiziyor. Bu kapsamda Kadifekaleli kadınları içine alacak bir üretici kooperatifi kurmak üzere çalışmalar başlatıldı. Kooperatif çatısı altında üretmeye başlayan kadınlara, zaman içinde üretimlerini çeşitlendirebilecekleri eğitimler verilm esi de planlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, antik kaynaklarda Pagos olarak adlandırılan Kadifekale’nin yeniden kentin cazibe merkezi olması için kapsamlı bir program da başlatacak. Bu kapsamda Kadifekale’nin tarihi ve doğal dokusunun yenilenmesi, Antik Roma Tiyatrosu’nun ortaya çıkarılması için çalışmalar hızlandırılacak. Pagos Üretici Pazarı’nın yanı sıra bölgede kültürel ve sanatsal etkinlikler de düzenlenecek. Böylece kentin refahını tarihinden ve köklerinden gelen güçle artırmak, refahı kentin kılcallarına yaymak, İzmir’i bir kooperatifler şehri haline getirmek ve kadınları ekonomiye dahil etmek gibi pek çok hedef Kadifekale örneğinde hayat bulacak.

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