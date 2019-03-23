23.03.2019
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Tunç Soyer: “Kemeraltı’nı restore ederek UNESCO Dünya Kültür Mirası olmasını sağlayacağız”﻿

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Kemeraltı’nın İzmir’in turizm lokomotiflerinden biri olacağını ve Kemeraltı’na UNESCO Dünya Kültür Mirası statüsü kazandıracaklarını söyledi.

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, İzmir’i Dünya’nın tanıdığı bir kent haline getirerek refahını artıracaklarını söyledi.

Kemeraltı’nın 24 saat yaşayan bir yer olacağını ve kentin turizm aksının önemli bir parçası haline geleceğini anlatan Soyer, “Kemeraltı baştan sona restore edilerek, İzmir’de yetişen ürünler için çarşıda belli alanlar ayrılacak. Kemeraltı çarşısının gece de açık olması sağlanacak ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilecek. Yürüyüş rotaları belirlenerek, Kemeraltı rehberli turları başlatılacak” dedi. Kemeraltı’na UNESCO Dünya Kültür Mirası statüsü kazandıracaklarını da söyleyen Soyer, Dünya’nın en eski ve en güzel alışveriş merkezi olarak Kemeraltı’nın İzmir’in turizm lokomotiflerinden biri olacağını vurguladı.

“Kemeraltı büyüdükçe İzmir büyüyecek”

Kemeraltı başta olmak üzere İzmir’in tarihsel mirasını ayağa kaldıracaklarını söyleyen Soyer, “İzmir, yüzyıllar boyunca birçok uygarlığın etkileşimiyle şekillenmiş kadim bir şehirdir. 1750’lerde Akdeniz çanağındaki ticaret hacminin yüzde 30’u İzmir limanından yapılmış. Bu oran İstanbul’da yüzde 12’lerde, İskenderiye’de yüzde 8’lerde. Bu durum, kentin merkezinde bulunan Kemeraltı Çarşısı’nı da önemli bir ticaret merkezi haline getirmiş. Binlerce yıldır aralıksız alışverişin yapıldığı Dünya’nın en eski çarşılarından biri olan Kemeraltı, bu yüzden İzmir’in kültürel ve tarihi mirasının izini sürebileceğiniz yegâne alanlardan biri. Dünya’da örneği az bulunur bir yer. Bu yüzden Kemeraltı’nı ayağa kaldıracağız ve Dünya’ya tanıtacağız” dedi.

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Bu konuda Kemeraltı esnafı ve diğer sivil kuruluşlarla birlikte çalışacaklarını da vurgulayan Soyer, “İzmir’de oluşturacağımız sistem, tüm Türkiye’ye örnek olacak. Kemeraltı, İzmir’in kalbidir. Kemeraltı büyüdükçe, İzmir büyüyecek. Kadifekale-Agora-Kemeraltı aksı, İzmir’i yeniden turizm ve cazibe merkezi haline getirecek” dedi.

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