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21.07.2019
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Tunç Soyer’den birlik mesajı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, görevdeki 100. gününün ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kuruluş ve şirketlerinin bürokratları ile bir araya geldi

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, görevdeki 100. gününün ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kuruluş ve şirketlerinin bürokratları ile bir araya geldi. Başkan Soyer, belediyede çalışan herkesin işini severek yapacağı bir ortam yaratacaklarını ve bunun kente yansıyacağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluş ve şirketlerinin bürokratları ile bir araya geldi. Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde gerçekleşen buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları, ESHOT ve İZSU bürokratları ile şirketlerin yönetim kurulu başkanları ve genel müdürleri katıldı.

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Bu tür buluşmaları farklı ortamlarda düzenli olarak yapacaklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Birbirimizi anlamaya, duymaya ihtiyacımız var. Birlikteliğimiz, huzurumuz kente yansıyacak. Hepimiz huzurla çalışmalı, bunu mümkün kılmalıyız. Yaptığımız işi severek, şevkle yaparsak hizmetlerimizin kalitesi de artar. Bunun mümkün olabileceğini ancak işini şevkle, keyifle yapan, paylaşan ve iletişim halinde olan çalışanlarımızla gösterebiliriz” dedi.

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