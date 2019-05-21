Tunç Soyer’den en az oy aldığı mahalledeki üreticilere destek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 31 Mart yerel seçimlerinde en az oy aldığı Kiraz Dokuzlar Mahallesi’ne verdiği sözleri tutmaya devam ediyor. Göreve başlamadan önce “En az oy aldığım mahalleyi ziyaret ederek işe başlayacağım” diyerek Kiraz Dokuzlar Mahallesi’ni ziyaret eden Soyer, mahallelinin taleplerini yerine getirerek üreticilere destek verdi.

Arıcılığın geliştirilmesi için mahalle halkının isteği doğrultusunda 23 üreticiye arılı, arısız kovan, kıyafet ve üretim gereçleri dağıtıldı. Soyer’in talimatıyla altyapıya yönelik acil ihtiyaçlar da kısa sürede tamamlandı.

31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi sonuçlarına göre yüzde 58 oyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, seçim öncesi verdiği sözü tutarak, ilk ziyaretini en az oy aldığı Kiraz Dokuzlar Mahallesi’ne yapmıştı. Burada halkın sorun ve taleplerini dinleyen Soyer, kırsal kalkınmaya yönelik faaliyetlerin desteklenmesi sözünü vermişti.

Dokuzlar’da, Tunç Soyer’in talimatıyla zaman kaybetmeden arıcılık eğitimi başlatıldı. Eğitim programına katılan 23 üreticiye 76 arılı kovan, 38 arısız kovan, kıyafet ve üretim gereçleri dağıtıldı.

“NE İSTEDİYSEK YAPILDI”

Bölge halkının çok mutlu olduğunu söyleyen Dokuzlar Muhtarı Mahmut Akçaoğlanoğlu, “Başkanıma teşekkür ediyoruz, daha mazbatasını almadan köyümüze geldi. Bugün isteklerimizin yüzde 60’ı karşılanmış durumda. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Ona güveniyoruz, inanıyoruz, yaptığı işin doğru olduğunu biliyoruz. Geldiği gün ondan bazı taleplerimiz oldu. Yol kenarlarına 17 bariyer istedik, Başkanımız 20 tane yaptırdı. Parke taşı istemiştim, şu an 6 bin metrekaresini döşediler. Arıcılara destek talebimiz vardı, şu an o da gerçekleşti. Cami lojmanına çimento, tuğla talebimiz vardı. Bu daha ilk 3 günde gerçekleşti. Dokuzlar halkı olarak çok mutlu bir şekilde izliyoruz” diye konuştu.