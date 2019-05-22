23.9 C
Istanbul
23.05.2019
Anasayfa GÜNCEL Tunceli Belediyesi’nin tabelası Dersim olarak değiştirilecek

Tunceli Belediyesi’nin tabelası Dersim olarak değiştirilecek

birgun.net birgun.net

Tunceli Belediyesi, belediye tabelasının ‘Dersim’ olarak değiştirilmesine karar verdi.

Tunceli Belediyesi meclis toplantılarında alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.

Kararlar arasında belediye hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı ‘Tunceli’ ibaresinin değiştirilerek, yerine ‘Dersim’ ibaresinin yazılması oy çokluğu ile kabul edildi.

Kararda, “Belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı ‘Tunceli’ ibaresinin değiştirilerek yerine, ‘Dersim’ ibaresinin yazılması görüşülmesi sonucunda: Kentimizin kültürünü, tarihini ve inanç biçimini yaşatmak adına, belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı ‘Tunceli’ ibaresinin değiştirilerek, yerine ‘Dersim’ ibaresinin yazılması oy çokluğu ile kabul edildi” denildi.

İlginizi çekebilir:  Yaban keçileri yola indi


- Reklam -

SON HABERLER

İmamoğlu’na bir destekte Artvin’den

birgun.net -
YSK'nin İstanbul seçimleri ile ilgili verdiği yenileme ve iptal kararının ardından mazbatası...
Devamını Oku

Çiğli Belediyesi Mars’a bilet aldı: Flamingolarımızla biz de oradayız

birgun.net -
NASA, 2020 Mars görevi için yeni bir tanıtım kampanyası başlattı. Başlatılan bu...
Devamını Oku

Antep’te tüm eylemlere 15 günlük yasak

birgun.net -
Gaziantep Valiliği'nce kent genelinde 15 gün süreyle her türlü gösteri, eylem ve toplantının...
Devamını Oku

Muharrem İnce’nin Erdoğan’a yönelttiği ‘Pensilvanya’ya gittin mi’ sorusuna para cezası verildi

birgun.net -
CHP'li Muharrem İnce, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Sen 2001'de partiyi kurarken...
Devamını Oku

IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi daha savcılık talimatıyla serbest

birgun.net -
Samsun'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 şüpheli daha...
Devamını Oku

İzmir Barosu’ndan YSK’nin gerekçeli kararına tepki

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Barosu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline...
Devamını Oku

Giresun’da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

birgun.net -
Giresun'da bir inşaat işçisi yeterli iş güvenliğinin sağlanmaması sonucu inşaatta çalıştığı esnada...
Devamını Oku

Bodrum Belediyesi tabelasına ‘T.C.’ ibaresi eklendi

birgun.net -
Bodrum'da, belediye hizmet binasının girişine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan 'T.C.' ibaresi konuldu.
Devamını Oku

Ege Üniversitesi’nde ‘millet bahçesi’ne tepki: “Talana karşı çıkacağız”

birgun.net -
ŞEBNEM SUBAŞIİzmir’e Sahip Çık Platformu, Ege Üniversitesi’nde...
Devamını Oku

Kadıköy’ün 2 mahallesinde 4 saatlik su kesintisi

birgun.net -
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kadıköy'ün Osmanağa ve Caferağa Mahallelerinde 4...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi