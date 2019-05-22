Tunceli Belediyesi’nin tabelası Dersim olarak değiştirilecek

Tunceli Belediyesi, belediye tabelasının ‘Dersim’ olarak değiştirilmesine karar verdi.

Tunceli Belediyesi meclis toplantılarında alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.

Kararlar arasında belediye hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı ‘Tunceli’ ibaresinin değiştirilerek, yerine ‘Dersim’ ibaresinin yazılması oy çokluğu ile kabul edildi.

Kararda, “Belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı ‘Tunceli’ ibaresinin değiştirilerek yerine, ‘Dersim’ ibaresinin yazılması görüşülmesi sonucunda: Kentimizin kültürünü, tarihini ve inanç biçimini yaşatmak adına, belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı ‘Tunceli’ ibaresinin değiştirilerek, yerine ‘Dersim’ ibaresinin yazılması oy çokluğu ile kabul edildi” denildi.

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