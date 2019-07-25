Tunus Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti

Tunus’ta özgür seçimlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı El-Beci Kaid es-Sibsi, 92 yaşında hayatını kaybetti.
Görevde bulunan en yaşlı devlet başkanı olan Es-sibsi dün askeri hastaneye kaldırılmıştı.
Yetkililer, El-Beci Kaid es-Sibsi’nin hastalığına ilişkin bir açıklama yapmadı.
Fransa’nın başkenti Paris’te hukuk okuyan ve 1952 yılında avukat olan es-Sibsi, 2011’deki ‘Yasemin Devrimi’nin ardından 2014’te yapılan ilk devlet başkanlığını seçimini ikinci turda kazanmıştı.
El-Baci Kaid es-Sibsi, Tunus’ta 17 Kasım 2019’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimde yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.