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25.07.2019
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Tunus Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti

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Tunus’ta özgür seçimlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı El-Beci Kaid es-Sibsi, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Görevde bulunan en yaşlı devlet başkanı olan Es-sibsi dün askeri hastaneye kaldırılmıştı.

Yetkililer, El-Beci Kaid es-Sibsi’nin hastalığına ilişkin bir açıklama yapmadı.

Fransa’nın başkenti Paris’te hukuk okuyan ve 1952 yılında avukat olan es-Sibsi, 2011’deki ‘Yasemin Devrimi’nin ardından 2014’te yapılan ilk devlet başkanlığını seçimini ikinci turda kazanmıştı.

El-Baci Kaid es-Sibsi, Tunus’ta 17 Kasım 2019’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimde yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

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