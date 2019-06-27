Tunus’ta intihar saldırısı

Tunus’un başkentinde patlama meydana geldi.

Tunus’un başkentinde polis aracına yönelik intihar saldırısı düzenlendi.

Başkent Tunus’un merkezinde intihar saldırısı gerçekleştirildi. Görgü tanıkları meydana gelen patlamada bir polis aracının hedef alındığını ve bir kadının kendini patlattığını söyledi.

AA’da yer alan habere göre, başkentin merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi ile Charles De Gaulle Caddesi’nin kesişimi üzerindeki polis otosu bombalı intihar saldırısının hedefi oldu. Olay yeri yakınındaki AA muhabiri, patlama sesi duyulduğunu aktardı.

Fransa’nın Tunus Büyükelçiliği binasına da yaklaşık 150 metre mesafede yer alan saldırının gerçekleştiği nokta “başkentin kalbi” olarak nitelendiriliyor.