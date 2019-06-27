28.9 C
Istanbul
27.06.2019
Anasayfa DÜNYA Tunus'ta intihar saldırısı

Tunus’ta intihar saldırısı

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: Arşiv

Tunus’un başkentinde patlama meydana geldi.

Tunus’un başkentinde polis aracına yönelik intihar saldırısı düzenlendi. 
Başkent Tunus’un merkezinde intihar saldırısı gerçekleştirildi. Görgü tanıkları meydana gelen patlamada bir polis aracının hedef alındığını ve bir kadının kendini patlattığını söyledi. 

AA’da yer alan habere göre, başkentin merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi ile Charles De Gaulle Caddesi’nin kesişimi üzerindeki polis otosu bombalı intihar saldırısının hedefi oldu. Olay yeri yakınındaki AA muhabiri, patlama sesi duyulduğunu aktardı.

Fransa’nın Tunus Büyükelçiliği binasına da yaklaşık 150 metre mesafede yer alan saldırının gerçekleştiği nokta “başkentin kalbi” olarak nitelendiriliyor.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,966AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Cinsel istismara uğrayan 16 yaşındaki kız intihar etti

birgun.net -
Bahçelievler'de oturan 16 yaşındaki S.G., 14 Haziran'da kayboldu. Ailesi, emniyete kayıp başvurusu...
Devamını Oku

Adana-Ceyhan depreminin 21. yıl dönümünde anma töreni

birgun.net -
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesi, Ceyhan depreminin 21. Yıldönümünde Ceyhan’daki Deprem...
Devamını Oku

Kızıltepe’de ağaç kıran maganda aranıyor

birgun.net -
Mardin Kızıltepe Belediyesi, yeni dikilen ağacı kıran şahısların görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı....
Devamını Oku

Öykü Arin’e üstün başarı belgesi

birgun.net -
Antlya'da, babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu naklin yüzde 100'e yakın tuttuğu lösemi...
Devamını Oku

Google isteyen kullanıcıların verilerini otomatik silecek

birgun.net -
Google, kullanıma sunacağı yeni özellik sayesinde kullanıcıların konum geçmişine ve internet aktivitelerine...
Devamını Oku

Tunus’ta intihar saldırısı

birgun.net -
Tunus'un başkentinde patlama meydana geldi.Tunus'un...
Devamını Oku

Aliağa Belediye işçilerine sanatçı desteği

BİRGÜN İZMİR -
Praksis Müzik Kolektifi ve Duvara Karşı Tiyatro üyeleri işten çıkarılan Aliağa belediyesi İşçileriyle...
Devamını Oku

CHP’li Antmen: Suriyelilere harcandığı belirtilen 240 katrilyon araştırılsın

birgun.net -
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, kamuoyunda sıkça tartışılan Suriyeli sığınmacılara harcanan paranın...
Devamını Oku

Demirören Medya’da işten atılan güvenlikçiler: Tazminatlarımız ödenmiyor

HABER MERKEZİ -
Demirören Medya'da Buket Aydın krizi sonrası işten çıkarılan güvenlikçiler tazminatlarını dahi alamadı.
Devamını Oku

Suruç’ta yaşamını yitiren 33 genç için belgesel çekildi

birgun.net -
20 Temmuz 2015'te Suruç’ta IŞİD saldırısında katledilen 33 gencin anısına yönetmen Mustafa...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi