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25.06.2019
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TÜPRAŞ işçileri İstanbul yolcusu

birgun.net birgun.net

Koç Holdinge bağlı TÜPRAŞ ile Petrol-İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşme sürecinde görüşmelerin tıkanmasının ardından Petrol-İş Aliağa, Batman, Kırıkkale ve Kocaeli şubeleri yarın Koç Holding’in önüne giderek basın açıklaması gerçekleştirecek. 

Koç Holdinge bağlı TÜPRAŞ’ta bir süredir Aliağa, Batman, Kırıkkale ve Kocaeli’ndeki rafinerilerdeki sürece dair toplu iş sözleşme sürecinde görüşmeler devam ediyordu. Yapılan görüşmelerin ardından geçtiğimiz günlerde Petrol-İş Sendikası, yazılı bir açıklama yaparak anlaşmaya varılamadığını duyurdu.

Yaşanan gelişmelerin ardından bugün Petrol-İş Aliağa, Batman, Kırıkkale ve Kocaeli şubeleri İstanbul’a yola çıktı. Yarın Koç Holding önünde kitlesel bir basın açıklaması yapacaklarını ifade eden Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, “Toplu iş sözleşme süresinde bir anlaşmaya varılamadı. Çok mücadele ettik ama bir karşılık alamadık. Bu gelişmenin ardından biz de 4 şube olarak yarın Koç Holding önüne giderek bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz” dedi.

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