TÜPRAŞ işçileri Koç Holding önünde eylem yaptı. Koç Holding’e bağlı TÜPRAŞ’ta, Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası (KİPLAS) ve Petrol-İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmaya varılamadı.

TÜPRAŞ’ta Koç Holding’in uzlaşmaz tutumu nedeniyle hâlâ toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanabilmiş değil. Grev yasağının olduğu şirketin işçileri, 4 ayrı ilden toplanarak Koç Holding önünde eylem gerçekleştirdi.

Binlerce işçiyi temsilen Koç Holding önüne gelen Petrol-İş Sendikası üyesi 400 işçi, ‘Güzel Günler Göreceğiz’ şarkısını söyledi.