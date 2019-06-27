Tüpraş işçileri Koç’un kapısına dayandı

Meral DANYILDIZ

İzmir Aliağa, Kocaeli İzmit, Batman ve Kırıkkale’deki Tüpraş rafinerilerinde çalışan yaklaşık 400 işçi, dün İstanbul Üsküdar’daki Koç Holding binası önünde eylemdeydi. Petrol-İş Sendikası’na üye işçiler, toplu sözleşme sürecinin patron dayatmaları sonucu tıkanarak Yüksek Hakem Kurulu’na taşınmasını protesto etti, mücadeleden geri adım atmayacaklarını duyurdu.

Koç Holding’in Kuzguncuk’taki merkezi önünde yapılan eylemde işçiler, “Hak, hukuk adalet”, “Yaşasın onurlu mücadelemiz”, “Tüpraş işçisi direnişin simgesi” sloganları attı, “Güzel günler göreceğiz” şarkısını söyledi. Eylemde konuşan Petrol-İş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, kazanılmış haklarından asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, “Bugün buraya, yılbaşından itibaren gelinen süreçte bize dayatılanlara karşı işin sahibine görevlerini doğru yapmadıkları ikazında bulunmaya geldik” dedi.

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Toplu sözleşme sürecinde gelinen noktanın hiç iç açıcı olmadığını kaydeden Yaşar, “Halen sözleşmenin konusu olmayacak konularla bizi geriyorlar. Buraya biz kimseye saygısızlık etmek için gelmedik. Biz Koç grubunun ne kadar önemli bir kurum olduğunu, 80 bin istihdamı ile beraber birçok sendikalı çalışanının olduğunu ve sendikayla çalışmak istediğini zaten biliyoruz. Ama zannediyoruz ki yöneticiler size doğru şeyler anlatmıyor” diye konuştu.

Yaşar, “Hep beraber bu masadan kalkarsak iş barışını sağlayabiliriz. İş barışını sağlayamazsak yarın kim 4 bin 300 Tüpraş işçisinin aidiyeti, verimliliğiyle ilgili garanti verebilir?” ifadelerini kullandı.

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Eylemde basın açıklamasını okuyan Petrol-İş Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Mustafa Mesut Tekik ise şunları kaydetti: “Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş’ta sendikamız müzakerede ısrarcı olmuş, sözleşmenin işçi ve işverenler dışında bir başka irade tarafından bağıtlanmasını uygun görmemiştir. Bu tavrımızın sürdüğünü belirtiyoruz. Ancak son görüşmelerde işverenin bir dayatmaya dönüşen üç maddedeki taleplerinin devam ettiğini görüyoruz. 3 yıllık sözleşme kapsam süresi, vardiya sistemindeki değişiklik ve mazeret izinleri hususunda duruşumuz bellidir. Bu konularda hiçbir dayatmayı kabul etmiyor, kazanımlarımızı pazarlık konusu yaptırmayacağımızın bir kez daha altını çiziyoruz.”