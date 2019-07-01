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01.07.2019
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TÜPRAŞ işçileri YHK’nın aldığı karara tepkili

Koç Holding'in “3 yıllık sözleşme, vardiya sisteminde değişiklik ve mazeret izinlerinin azaltılması” uygulamaları nedeniyle tıkanan TÜPRAŞ toplu iş sözleşmesi, bugün Yüksek Hakem Kurulu (YHK) tarafından görüşüldü

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR
AYCAN KARADAĞ

Koç Holding’in “3 yıllık sözleşme, vardiya sisteminde değişiklik ve mazeret izinlerinin azaltılması” uygulamaları nedeniyle tıkanan TÜPRAŞ toplu iş sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu (YHK) tarafından bugün sonuçlandırıldı.

Sözleşme süresini 3 yıla çıkaran YHK, vardiya sisteminin değişmesine karar verirken, mazeret izinlerini amirlerin onayıyla 8 günde bırakan YHK, ücret zammını ise yüzde 6 olacağını belirtti.

Tüpraş’taki toplu sözleşme sürecinde Koç Holding’in 3 yıllık sözleşme, vardiya sisteminde değişiklik ve mazeret izinlerinin azaltılması dayatmaları nedeniyle Yüksek Hakem Kurulu’nun (YHK) devreye girmesinin ardından, binlerce işçinin dört rafineride başlattığı işyerini terk etmeme eylemi 4’üncü gününü geride bırakırkan işçiler YHK’nın aldığı karara tepkili.

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Konu hakkında görüştüğümüz  Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, “Aliağa’dan bin 200 işçi şu an içeride. Toplamda ise 4 bin 200 işçi var. Bugün Yüksek Hakem Kurulu toplandı. Biz eylemdeyiz ve onlar karar verdiler. Bu karara karşıyız. Alınan kararının bizim lehimize olmayacağını zaten biliyorduk. Bir durum değerlendirmesi yapacağız ve ona göre yol haritamızı belirleyeceğiz” diye konuştu.

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