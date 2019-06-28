TÜPRAŞ işçilerinden iş yerini terk etmeme eylemi

Koç Holding’e bağlı TÜPRAŞ’ın Aliağa, Kocaeli, Kırıkkale ve Batman Rafinerilerinde çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi imzalanana kadar iş yerini terk etmeme kararı aldı.

Petrol-İş Sendikası yetkilileri, işverenin işçilerin 40 yıllık kazanılmış haklarına göz diktiğini kaydetti. İşçilerin insan onuruna yakışır bir ücret talep ettiğini kaydeden sendika yetkilileri, TÜPRAŞ işvereninin bu tavrına karşılık süresiz olarak iş yerini terk etmeme kararı alındığını açıkladı.

TÜPRAŞ’ta, Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası (KİPLAS) işvereni ile işçilerin örgütlü olduğu Petrol-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlık ile sonuçlanmıştı. Grev yasağının olduğu şirketin işçileri, 4 ayrı ilden toplanarak, Koç Holding’in İstanbul Merkezi’nde eylem düzenlemişlerdi.