TÜPRAŞ’ta sular durulmuyor

TÜPRAŞ’ta Koç Holding’in uzlaşmaz tutumu nedeniyle hâlâ toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanabilmiş değil. Grev yasağının olduğu şirkette, yasa gereği Petrol-İş Sendikası’nın pazartesi günü Yüksek Hakem Kurulu’na (YHK) başvurması gerekiyor. Sendika, şirkete ‘Kazanımlarımıza saldırmaktan vazgeçin, bu işi masada bitirelim’ çağrısı yapıyor. TÜPRAŞ yönetimi ise bir yandan dayatmalarını sürdürürken diğer yandan sendikayı suçlayan beyanlarda bulunuyor.

Daha önce işçilerin yüzde 75 zam istediğini iddia eden TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, önceki akşam yayımladığı sirkülerde, kendilerinin değil, sendikanın uzlaşmaz bir tavır sergilediğini ileri sürdü. “TÜPRAŞ olarak başından beri masada uzlaşı sağlayarak çözüme ulaşma arzumuz, maalesef beklenen karşılığı bulmamıştır” diyen Yelmenoğlu, çalışma düzeniyle ilgili önerdikleri 3 maddenin ısrarla müzakere edilmemesini izah edilebilir bulmadıklarını ifade etti.

PETROL-İŞ’TEN YALANLAMA

Petrol-İş’ten bu iddialara yanıt gecikmedi. Petrol-İş Genel Merkezi’nden dün yapılan açıklamada, “Sendikamızın masada müzakerelerden kaçındığı yönündeki beyanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu durum, TÜPRAŞ adına masada oturan heyetin de inkâr edemeyeceği açık bir gerçekliktir. TÜPRAŞ işverenin ısrarla müzakere edilmediğini iddia ettiği 3 madde, süreç boyunca yapılan 11 toplantıda defalarca görüşülmüştür. Buradaki sorun, bahse konu maddelerin müzakere edilmemesi değil, bu taleplerin sendikamızca kabul edilmemiş olmasıdır” dendi.

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Sendika, TÜPRAŞ yönetimini bir kez daha müzakerelere katılmaya ve ortak akılla toplu iş sözleşmesini sonuçlandırmaya davet etti.

3 MADDEYİ ASLA KABUL ETMİYORUZ

Öte yandan TÜPRAŞ’ın İzmir Aliağa, Kocaeli, Kırıkkale ve Batman rafinerilerinde çalışan binlerce işçi, kazanımlarından vazgeçmeyeceklerini belirterek eylemlerini sürdürüyor. TÜPRAŞ Aliağa Rafinerisi önünde dün yapılan açıklamada işçiler, patronlarını bir kez daha uyardı.

Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, şunları söyledi: “Birbiri ardına yayımlanan sirkülerlerde toplu sözleşme sürecinin bu noktaya gelmesinden Petrol-İş’in sorumlu olduğunu söylemişler. Defalarca bu sürecin tıkanmasının tek sebebinin, şirket yönetiminin kazanılmış haklarımıza saldırısı olduğunu belirttik. Sendikanın toplam yüzde 75 oranında zam istediğini söylüyorlar. Eğer bu süreci bilmiyorlarsa bir kez daha anlatalım. Biz bu sözleşme taslağını ekim-kasım aylarında hazırladığımızda enflasyon oranlarını göz önünde bulundurduk. O dönemde enflasyon yüzde 26’ya dayanmıştı. Biz de buna göre taslak hazırladık.”

Genel Müdür’ün “İşçiler asgari ücretin 5,2 katı maaş alıyor” iddialarına değinen Oktay, “Bu brüt olarak 13 bin 303 lira yapar. Bunu versinler, biz bu sözleşmeyi imzalamaya hazırız. İşveren cesareti varsa basına ‘Biz işçilerimize bu dönem sıfır zam teklif ettik’ desin. TÜPRAŞ işçilerinin çıplak brüt maaşı 5 bin 139 liradır. Eğer bizim söylediğimizin yanlış olduğunu iddia ediyorlarsa gelsin burada işçilere ve basına beraber açıklayalım” diye konuştu.

Oktay, 3 yıllık sözleşme, vardiya sisteminde değişiklik ve mazeret izinlerinin yeniden düzenlenmesini içeren tartışma konusu 3 maddeyi asla kabul etmeyeceklerini sözlerine ekledi.