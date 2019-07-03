Tüpraş’taki saldırıya karşı birlikte mücadele çağrısı

Yüksek Hakem Kurulu (YHK), Tüpraş’ta işçilerin karşı çıktığı tüm patron dayatmalarını kabul ederek sözleşmeyi bağıtladı. Tüpraş’ın dört rafinerisinde 3 günü aşkın süre işyerini terk etmeme eylemi yapan 4 bin 300 işçi eyleme son verdi; ancak mücadeleye yeni eylemlerle devam edeceklerini duyurdu. BirGün’e konuşan Petrol-İş Sendikası yöneticileri ise bu meselenin yalnızca Tüpraş işçilerini değil, tüm işçi sınıfını ilgilendirdiğini belirterek, konfederasyon ayrımı olmaksızın tüm emek örgütlerini birlikte mücadeleye çağırdı.

SÖZLEŞME SÜRESİ 3 YILA ÇIKTI

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş’ta ocak ayında başlayan toplu sözleşme görüşmeleri Koç Holding’in uzlaşmaz ve dayatmacı tavrı nedeniyle tıkanmış; çalışma koşulları, sosyal haklar ve ücret zammıyla ilgili 10 maddede anlaşma sağlanamamıştı. Grevin yasak olduğu işyerinde binlerce işçi, çalışma koşullarını kötüleştirecek 3 maddenin geri çekilmesi için pek çok eylem gerçekleştirmiş, son olarak üç gün boyunca işyerini terk etmeme eylemi yapmıştı.

Devreye giren YHK, önceki gün sözleşmeyi patronun lehine bağıtladı. Aldığımız bilgilere göre, Petrol-İş’in ve işçilerin karşı çıktığı 3 madde patronların taleplerine uygun biçimde kabul edildi. Sözleşme süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Mazeret izinlerinin süresi değiştirilmedi, yine 8 gün olarak kaldı; ancak bu izinler amirin yazılı iznine bağlandı. Vardiya sistemi de değiştirildi, haftada 40 saat çalışan işçilerin her ay bir hafta boyunca 42 saat çalışması karara bağlandı.

Sözleşmede işçi ücretlerine yapılan zam ise enflasyonun çok altında kaldı. Buna göre, işçilere ilk altı ay yüzde 6, sonraki altı aylık dönemlerde ise yüzde 5 zam yapılacak. Enflasyonun bu zam oranının üzerinde gerçekleşmesi durumunda işçilere enflasyon farkı verilecek.

İŞÇİLER VE SENDİKA TEPKİLİ

Tüpraş’ın Aliağa, İzmit, Batman ve Kırıkkale rafinerilerinde üç gündür işyerini terk etmeme eylemi yapan işçiler sözleşmeye tepki gösterdi. Batman rafinerisinde işçiler önceki akşam yürüyüş ve eylem yaparak sözleşmeyi protesto etti. Aliağa rafinerisinde ise dün yemekhanede yemek yiyen işçilerin, patron temsilcilerinin gelmesi üzerine yemekhaneyi terk ettikleri öğrenildi.

Mustafa Tekik

BirGün’e konuşan Petrol-İş yöneticileri, işyerini terk etmeme eylemini bitirdiklerini, ancak mücadeleye yeni eylemliliklerle devam edeceklerini, asla geri adım atmayacaklarını kaydetti.

Petrol-İş Genel Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Mustafa Mesut Tekik, birkaç gün içinde Tüpraş işyeri temsilcileri, şube ve genel merkez yöneticilerinden oluşan 40 kişilik heyetin toplanacağını ve yeni bir yol haritası belirleyeceklerini söyledi. Tekik, “Tüpraş işçisi bu tramvayı en kısa sürede atlatarak sahneye çıkacak ve patronları pişman edecek” dedi.

TOPYEKÛN DİRENİŞ GEREKLİ

Tüpraş’ta verdikleri mücadelenin ve YHK eliyle gerçekleşen saldırının yalnızca Tüpraş işçilerini değil, tüm işçi sınıfını yakından ilgilendirdiğine dikkat çeken Tekik, tüm emek örgütlerine şu çağrıda bulundu:

“İşçi sınıfına yönelik topyekûn bir saldırı var. Bu saldırının fitili, metal fırtına zamanında ateşlendi. Petkim’de 2 yıl önce sözleşme sürecine yapılan müdahaleyle ve 3 yıllık sözleşme dayatmasıyla doruğa çıktı. Şimdi Tüpraş’ta bu saldırı dalgası sürüyor. Topyekûn saldırıya topyekûn direnişle karşılık vermek gerekir. Bu nedenle emek örgütleri olarak konfederasyon farkı gözetmeksizin birleşmeli, birlikte mücadele etmeliyiz.”

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Bu iş burada kalmamalı

Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay da eylemlerine devam edeceklerini belirterek, “Bu iş burada kalmamalı. Bunun için sendikalar ve başta Türk-İş olmak üzere konfederasyonlar derhal harekete geçmeli” dedi.

Ahmet Oktay

YHK’nin bugüne kadar bağıtladığı sözleşmelerde idari maddelere bu denli dokunmadığını ve enflasyon oranına yakın zam verdiğini söyleyen Oktay, “Bir de bu sözleşmeye bakın, enflasyonun yarısı kadar zam. Eskiden patronların yüzde 60, işçilerin yüzde 40 lehine olacak şekilde sözleşme bağıtlıyordu. Bu sözleşme ise yüzde 100 patronların lehine. YHK tamamen sermayenin güdümündedir” diye konuştu.

Bu durumun, başta grev yasağı olan işyerlerinde çalışanlar olmak üzere tüm işçi sınıfına yönelik ciddi bir tehdit olduğuna vurgu yapan Oktay, “Önümüzde kamuda çalışan 200 bin işçinin toplu sözleşme süreci var. Birçok işyerinde grev yasağı var. Bu saldırıya karşı emek örgütleri olarak birlikte mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı.