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05.06.2019
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TÜPRAŞ’tan ‘duman’ açıklaması

birgun.net birgun.net

Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde bir ekipmanın devreye alınması sırasında meydana gelen dumanlanma kontrol altına alındı.

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün saat 10.45’te Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde bir ekipmanın devreye alınması sırasında dumanlanma meydana geldiği kaydedildi.

Rafineri teknik emniyet ekiplerinin müdahalesiyle durumun kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, “Olayın insan ve çevre sağlığına olumsuz bir etkisi olmayıp rafineri operasyonları planlandığı şekilde devam etmektedir.” bilgisi paylaşıldı.

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