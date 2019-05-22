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23.05.2019
Anasayfa YAŞAM Turan Hançerli'ye yaşam boyu başarı ödülü

Turan Hançerli’ye yaşam boyu başarı ödülü

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Mood tarafından yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü.

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Mood Dergisi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Mood Ödülleri sahiplerini buldu.

Aylık cemiyet, magazin, moda ve sağlık dergisi Mood tarafından düzenlenen Mood Ödülleri’nin 4’üncüsü geçtiğimiz günlerde dağıtıldı. Medya, müzik, sinema, spor gibi çeşitli dallarda birçok ödül sahiplerini bulurken Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de ödül alan isimler arasında yer aldı.

Mood Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Burak Akan, oyuncu Burak Hakkı, spor yorumcusu Önder Özen, teknik direktör Güvenç Kurtar, oyuncu Hakkı Ergök, danışman Neva Çiler Çorbacı, Sabah yazarı Funda Kareyel, Milliyet Gazetesi yazarı Melis Güvenç ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş’tan oluşan jüri, Turan Hançerli’yi Yaşam Boyu Başarı Ödülüne layık gördü.

Başkan Hançerli ödülünü Avcılar Belediyesi’ndeki makamında yazar Gökhan Gürsoy’dan aldı.

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