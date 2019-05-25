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25.05.2019
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Turgay Demirel yeniden FIBA Avrupa Başkanı seçildi

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Uluslararası Basketbol Federasyonu’nun (FIBA) Almanya’da yapılan Avrupa Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Seçimi’nde Turgay Demirel, başkan seçildi.

Turgay Demirel’in dışında Sırbistan Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Dejan Tomasevic ile Belçika Basketbol Federasyonu adayı ve aynı zamanda FIBA Avrupa Başkan Yardımcısı Cyriel Coomans’ta seçime katıldı.

Demirel ilk turda 22 oy, Coomans 17 oy, Tomasevic ise 11 oy alırken, ikinci turda rakibi Coomans’ın 23 oyuna karşılık 27 oy alan Turgay Demirel 2’nci kez FIBA Avrupa Başkanı oldu.

Demirel, 2019-2023 yılları arasında FIBA Avrupa başkanlığı görevini yerine getirecek.

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