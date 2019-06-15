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15.06.2019
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Turgay Güler’e ‘Tahir Elçi’ cezası

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Tahir Elçi’nin 62 yıllık Diyarbakır Barosu flaması sarılı tabunu “Terörist cenazesi” gibi sunup CHP’li Mahmut Tanal’ı “PKK cenazesinde ne işi var” sözleriyle hedef alan gazeteci Turgay Güler, mahkeme tarafından 5 bin lira tazminata mahkum edildi. Güler, CHP’li Tanal’a tazminat ödeyecek.

2015 yılında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde düzenlediği basın toplantısı sırasında ensesine isabet eden kurşunla katledilen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin cenazesini, “terörist cenazesi” gibi sunup, CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ı “Bu Mahmut Tanal arkadaşın PKK cenazesinde ne işi var” sözleriyle hedef alan gazeteci Turgay Güler, mahkeme tarafından 5 bin TL tazminata mahkum edildi

PROGRAMDA NE OLMUŞTU?

İktidara yakınlığıyla bilinen Ülke TV’de “En Sıradışı” isimli programı sunan Turgay Güler, 25 Ekim 2018 tarihli yayında CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ı hedef almıştı.

Tanal’ın“Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kürt kökenli bir vatandaşı olarak çocukluğumda her sabah andımızı okudum. Bunu hakaret olarak algılamadım. Andımız bana vatan, millet, Atatürk sevgisi, büyüklere saygı ve küçüklere sevgi duygusu aşılamıştır” şeklindeki sosyal medya paylaşımını eleştiren Turgay Güler, “Bu arkadaşın ne vatan sevgisi var, ne millet sevgisi var, ne Atatürk sevgisi var, ne büyüklerine saygı, ne küçüklerine sevgi, bunların hiçbiri yok bu arkadaşta” ifadelerini kullanmıştı.

ELÇİ’NİN TABUTUNU “TERÖRİST CENAZESİ” YAPTI

Güler, programın devamında, CHP’li Tanal’ın Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda avukat ve siyasetçilerle birlikte katıldığı eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin cenaze töreninde çekilen ve tabuta sarılı 62 yıllık Diyarbakır Barosu flaması nedeniyle “PKK paçavrası” ifadesiyle sosyal medyada çarpıtılarak dolaşıma sokulan görüntüden bahsederken, “Bu Mahmut Tanal arkadaşın PKK cenazesinde ne işi var” yorumunda bulunmuş, Diyarbakır’da kurşunların hedefi olan Elçi’nin cenazesini “terörist cenazesi” olarak sunmuştu.

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TURGAY GÜLER TANAL’A TAZMİNAT ÖDEYECEK  

CHP’li Tanal, bu ifadelerinden dolayı “Hukuka aykırı söylemlerle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu” iddiasıyla Turgay Güler hakkında tazminat davası açmıştı. Tanal’ın talebini değerlendiren Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ülke TV programcısı Turgay Güler’i 5 bin TL manevi tazminata mahkum etti.  

TANAL: YARGI GEREKEN CEVABI VERDİ 

Mahkeme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, kendilerini itibarsızlaştırmak için merhum Tahir Elçi’nin tabutunu “terörist cenazesi” olarak nitelendirecek kadar gözü dönenlere, CHP mensuplarına “terörist” yaftası yapıştıranlara yargının gereken cevabı verdiğini söyledi.

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