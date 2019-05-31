23.1 C
Istanbul
31.05.2019
Anasayfa YEŞİL BİRGÜN Turgut köylüleri ÇED toplantısını yaptırmadı

Turgut köylüleri ÇED toplantısını yaptırmadı

birgun.net birgun.net

AYCAN KARADAĞ

Yatağan’da yıllardır faaliyetlerini sürdüren Yatağan Termik Elektrik Üretim A.Ş’nin bölgede açmak istediği yeni kömür ocaklarına yöre halkı tepki gösteriyor. Şirketin Turgut Köyü’nde yapmak istediği ÇED halkın katılımı toplantısı, protestolar sonucu iptal edildi.

Turgut Mahallesi Ali Rıza Aydın Düğün Salonu’nda yapılmak istenen Halkın Katılımı Toplantısı’nı açmak isteyen Çevre İl Müdürlüğü ve şirket yetkilileri halkın yoğun tepkisi ile karşılaştı. Turgut Çevre Derneği Başkanı Kazım Erol, “Burada öncelikle halk konuşacak. Halkın sözünü dinlemeden hiçbir şey yapamazsınız” dedi.

“BU KÖYLERİ YOK ETTİNİZ”

Sözlerine bebeklere kadar inen sağlık sorunları olduğunu söyleyerek devam eden Erol, “Geçtiğiniz yerlere bir bakın; Tınaz, Bağyaka, Eskihisar, Yeşilbağcılar nerede? Bu köyleri yok ettiniz! 3 bin yıllık Turgut’u ne yapacaksınız? Diğerlerine sıra ne zaman gelecek? Sarı öküzü aldınız ama uyandık beyler! Ne doğaya, ne tarihe, ne kültüre, ne hatıralara saygınız var. ‘Turgut’un mezarlarına dokunmayacağız’ dediniz, mezarlıktaki parselleri niye alıyorsunuz o zaman? Çocuklarımızı karın tokluğuna köle mi yapacaksınız? Bu devir geçecek ve sizler de hesap vereceksiniz. Toprağa, suya, havaya, dağlara özgürlük!” diye konuştu.” ifadelerini kullandı.

“Şirket dışarı” sloganları ve düdüklerle, gelen heyetin sunum yapmasını istemediklerini belirten halkın tepkisi üzerine, toplantının yapılamadığına dair tutulan tutanakla toplantı sonlandırıldı.

“TERMİK YÜZÜNDEN 45 BİN KİŞİ ERKEN ÖLDÜ”

MUÇEP Fosil Yakıt Çalışma Grubu Üyesi Çevre Mühendisi Deniz Gümüşel de Avrupa İklim Ağı adına MUÇEP, Muğla Tabip Odası ve Çevre Mühendisleri Odasının desteği ile gerçekleştirilen “Kömürün Gerçek Bedeli” adlı çalışmadan bahsederek, “1983 yılından bu yana bu termik santrallerin bize ödettiği gerçek bedelleri hesapladık. Bu bölgedeki üç santral, 1985 yılından beri tam 45 bin insanımızın erken ölümüne neden oldu. Bunların hepsi ÇŞB verilerinden alındı. Bu santrallerin yol açtığı hastalıklar yüzünden 12 milyon iş günü kaybı oldu. Hasta olduğumuz için istesek de çalışamadık” şeklinde konuştu.

Yöredeki köylülerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya MUÇEP, AYÇEP, Turgut Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği, Muğla Barosu, Muğla Tabip Odası, Haziran Hareketi ve ÖDP Muğla İl Örgütü’nün temsilcileri katıldı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,284AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Gezi’nin yıl dönümünde “Adalet ve Demokrasi Nöbeti” devam etti

BİRGÜN İZMİR -
BERKAY SAĞOLİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin Yüksek...
Devamını Oku

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: Yeşil pasaport yerine önce adliyeye giriş pasaportu verilsin

birgun.net -
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, açıklanan yargı reformunu değerlendirdi. Durakoğlu, "Önce Adalet...
Devamını Oku

Bayram tatili süresince otoyollar ve köprüler ücretsiz

birgun.net -
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyol ve köprüler 1 Haziran 00:00'dan 10 Haziran...
Devamını Oku

Erdoğan: Kimsenin millet iradesine sahip çıktığımız için eleştirme hakkı yok

birgun.net -
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da düzenlenen iftar programında...
Devamını Oku

Boş sulama havuzuna düşen bebek domuzları itfaiye kurtardı

birgun.net -
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde boş sulama havuzuna düşerek mahsur kalan 9 bebek domuz,...
Devamını Oku

İmamoğlu’na destek kampanyasına katılan İBB çalışanı işten çıkarıldı

birgun.net -
23 Haziran seçimleri için Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı destek kampanyasına 50 TL’lik bağış...
Devamını Oku

Boşandığı erkek tarafından vurulan kadın yaşamını yitirdi

birgun.net -
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, boşandığı eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Devamını Oku

İstanbulkart, market alışverişlerinde kullanılabilecek

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Belbim AŞ ve Migros Tic. AŞ arasında imzalanan...
Devamını Oku

Halı sahada öğretmenleri gözaltına aldıran savcı Diyarbakır merkeze atandı

birgun.net -
14 öğretmeni halı sahada gözaltına aldıran savcı, HSK Kararnamesi'yle artık Diyarbakır merkezde...
Devamını Oku

Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Kemerleri bağlayın, tünelin ucunda ışık yok

birgun.net -
Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, bugün...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi