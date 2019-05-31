Turgut köylüleri ÇED toplantısını yaptırmadı

AYCAN KARADAĞ

Yatağan’da yıllardır faaliyetlerini sürdüren Yatağan Termik Elektrik Üretim A.Ş’nin bölgede açmak istediği yeni kömür ocaklarına yöre halkı tepki gösteriyor. Şirketin Turgut Köyü’nde yapmak istediği ÇED halkın katılımı toplantısı, protestolar sonucu iptal edildi.

Turgut Mahallesi Ali Rıza Aydın Düğün Salonu’nda yapılmak istenen Halkın Katılımı Toplantısı’nı açmak isteyen Çevre İl Müdürlüğü ve şirket yetkilileri halkın yoğun tepkisi ile karşılaştı. Turgut Çevre Derneği Başkanı Kazım Erol, “Burada öncelikle halk konuşacak. Halkın sözünü dinlemeden hiçbir şey yapamazsınız” dedi.

“BU KÖYLERİ YOK ETTİNİZ”

Sözlerine bebeklere kadar inen sağlık sorunları olduğunu söyleyerek devam eden Erol, “Geçtiğiniz yerlere bir bakın; Tınaz, Bağyaka, Eskihisar, Yeşilbağcılar nerede? Bu köyleri yok ettiniz! 3 bin yıllık Turgut’u ne yapacaksınız? Diğerlerine sıra ne zaman gelecek? Sarı öküzü aldınız ama uyandık beyler! Ne doğaya, ne tarihe, ne kültüre, ne hatıralara saygınız var. ‘Turgut’un mezarlarına dokunmayacağız’ dediniz, mezarlıktaki parselleri niye alıyorsunuz o zaman? Çocuklarımızı karın tokluğuna köle mi yapacaksınız? Bu devir geçecek ve sizler de hesap vereceksiniz. Toprağa, suya, havaya, dağlara özgürlük!” diye konuştu.” ifadelerini kullandı.

“Şirket dışarı” sloganları ve düdüklerle, gelen heyetin sunum yapmasını istemediklerini belirten halkın tepkisi üzerine, toplantının yapılamadığına dair tutulan tutanakla toplantı sonlandırıldı.

“TERMİK YÜZÜNDEN 45 BİN KİŞİ ERKEN ÖLDÜ”

MUÇEP Fosil Yakıt Çalışma Grubu Üyesi Çevre Mühendisi Deniz Gümüşel de Avrupa İklim Ağı adına MUÇEP, Muğla Tabip Odası ve Çevre Mühendisleri Odasının desteği ile gerçekleştirilen “Kömürün Gerçek Bedeli” adlı çalışmadan bahsederek, “1983 yılından bu yana bu termik santrallerin bize ödettiği gerçek bedelleri hesapladık. Bu bölgedeki üç santral, 1985 yılından beri tam 45 bin insanımızın erken ölümüne neden oldu. Bunların hepsi ÇŞB verilerinden alındı. Bu santrallerin yol açtığı hastalıklar yüzünden 12 milyon iş günü kaybı oldu. Hasta olduğumuz için istesek de çalışamadık” şeklinde konuştu.

Yöredeki köylülerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya MUÇEP, AYÇEP, Turgut Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği, Muğla Barosu, Muğla Tabip Odası, Haziran Hareketi ve ÖDP Muğla İl Örgütü’nün temsilcileri katıldı.