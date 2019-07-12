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12.07.2019
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Turistik bölgelerde kuşkulu yangınlar: 350 hektarlık alan kül oldu

Dalaman’da çıkan yangın ancak 18 saat sonra kontrol altına alınırken, 350 hektardan fazla ormanlık alan kül oldu. Milas ve Fethiye’de de yangın çıktı

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Ahmet Patatoğlu

Muğla’nın Dalaman, Milas ve Fethiye ilçelerinde çıkan yangında çok fazla ormanlık alan kül oldu. Dalaman’da çıkan yangın Göcek’e kadar uzandı. 350 hektarlık alanın kül olduğu yangın ancak 18 saat sonra kontrol altına alınabildi.

Karacaağaç Mahallesi’nde önceki gün çıkan yangında alevler, yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıp Taşbaşı, Gökçeovacık ve Göcek’e kadar uzandı. Birçok ev ve mahalle güvenlik sebebiyle tahliye edildi. Yangın ancak 18 saat sonra dün kontrol altına alınabildi.

Dalaman’daki yangın devam ederken bir yangın haberi de Milas’tan geldi. Milas’ın Kıyıkışlacık Mahallesi’nde kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangın karadan ve havadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.

BİLEREK Mİ YAKILIYOR

Salı günü de Milas’ta 6 futbol sahası büyüklüğündeki alan yanmıştı. Çıkan yangınların özellikle turistik bölgelerde olması dikkat çekti. Yurttaşlar yangınların bilerek çıkartıldığını ve otel yapılması için peşkeş çekileceğini iddia etti.

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PEŞKEŞE İZİN VERİLMEYECEK

Fethiye’deki yangınlarla ilgili konuşan Belediye Başkanı Alim Karaca, “Yangın ciğerimizi yaktı. Bölgenin ranta açılmasına müsaade etmeyeceğiz. Alanın tekrar yeşillendirilerek ilçemize kazandırılmasını istiyoruz” dedi.

Yangın bölgesinin yakınında bulunan Göcek Doğa ve Hayvan Dostları Derneği’ne ait barınaktaki hayvanları güvenli bölgelere ulaştırıldığını belirten Karaca, şunları söyledi:

“Biliyorum ki bu olayda vatandaşlarımızın kafasında soru işareti yaratan malum konular var. Ben Belediye Başkanı olarak söz veriyorum, yangın alanının birilerine peşkeş çekilmesi söz konusu olursa, bunu engellemek için sonuna kadar mücadele edeceğim. Biz bölgenin imara, ranta açılmasını değil, tekrar yeşillendirme alanı olarak ilçemize kazandırılmasını istiyoruz. Göreve gelirken söylediğimiz gibi, denizimize, yeşilimize, memleketimize ihanet etmeyeceğiz.”

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