16.03.2019
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Turistik tesis inşaatında işçiler iş bıraktı

Burcu Cansu Burcu Cansu

Bodrum ile Didim arasındaki yedi koyu kaplayan bir alanda yer alan Kaplankaya Turizm Projesi kapsamında yapılan tesiste çalışan yaklaşık 80 taşeron işçisi, beş aydır maaşlarını alamadığı için iş bıraktı.

Kazak sermayeli ve Türk ortaklı Capital Partners isimli şirketin turizm projesinde çalışan taş duvar ustaları, şantiyenin girişini kapatarak işi durdurdu. Eylemlerini sonlandırmaları için jandarma tarafından kendilerine baskı uygulandığını kaydeden işçiler, maaşlarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

SİGORTAMIZI DA ÖDEMEMİŞLER

Bir taşeron firmada çalıştıklarını ve aylardır mağdur edildiklerini belirten işçilerden Anıl Tezgöz, BirGün’e yaptığı açıklamada, işçilerin çoğunluğunun Van’dan geldiğini, sigorta primlerinin bile yatmadığını belirtti.

Tezgöz, şunları anlattı: “Kasım ayından bu yana taş duvar örüyoruz. Asgari ücret alıyoruz, ama ücretimiz aylardır ödenmiyor. Kasım ayında yaklaşık 20 kişinin maaşı yattı ve bizlerin de maaşının ödeneceği söylendi. Ama ödenmedi. Berko İnşaat Firması’ndan yetkiler ile görüştüğümüzde, maaşlarımızı taşeron firmadan almamız isteniyor ama ortada bir taşeron firma yok, kayıplara karıştı. Bizler de çözümü iş durdurmakta bulduk. Jandarma yolu açmamız için baskı yapıyor. Bizler haklıyız ve hakkımızı alana kadar da mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.”

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

Tezgöz, Didim Savcılığı’na firma hakkında maaşlarını ve sigorta primlerini ödemediği için suç duyurusunda bulunduklarını da söyledi.

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