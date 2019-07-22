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22.07.2019
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Turizm Ajansı belirsizliği: 1.2 milyar liralık fonu kimin denetleyeceği belli değil

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TBMM’de geçen hafta kabul edilen bir kanun ile kurulacak Turizm Ajansı’nın bağımsız firmalar tarafından denetlenmesi kararlaştırıldı. Muhalefetin yoğun itirazları sonucu ajansın seçeceği firma tarafından hazırlanacak olan denetim raporunun ise Sayıştay’a gönderilmesi kararı alındı. Ancak CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, 1.2 milyar liralık bir kaynağa sahip olacak ajansın yapılan Sayıştay tarafından denetiminin tam olarak sağlanamayacağını bildirdi.

Sözcü‘den Veli Toprak‘ın haberine göre, Hamzaçebi, yaptığı açıklamada, kurulacak ajansın 3 bağımsız denetim şirketinden teklif alarak, bunlardan birine denetim yetkisi vereceğini ifade etti. “Sayıştay denetim firmasının raporuna bağlı kalacak” diyen Hamzaçebi, yapılan düzenlemede ortaya çıkan tepkiyi yatıştırmak için bir göz boyama niteliğinde olduğunu dile getirdi. Denetimi, bağımsız denetim şirketlerinin yapacağına dikkat çeken Hamzaçebi, şunları söyledi:

‘SAYIŞTAY DENETİMİ BU DEĞİL’

“Ajans, 3 bağımsız firmadan teklif alacak. Uygun görülen firmayı tercih edecek. Firmanın hazırlayacağı rapor Sayıştay’a gönderilecek. Sayıştay bu rapora bağlı kalacak. Denetlerken ‘Şu harcamadan emin olamadım, bilgi-belge alayım’ diyemeyecek. Anayasa’nın öngördüğü Sayıştay denetimi bu değil.”

Kamuoyunda hassasiyet oluştuğuna işaret eden Hamzaçebi, “Önerge ile bu hassasiyeti karşılamaya yönelik göz boyama düzenlemesi yapıldı. Sayıştay denetlese idi tüm gelir ve harcama belgelerini incelerdi. Düzenlemeye göre sadece kuruluşun hazırladığı rapora bakacak” diye konuştu.

Yaklaşık olarak 200 milyon dolar civarında bir kaynak toplanacağına belirten CHP’li Hamzaçebi, “Bu da 1.2 milyarlık liralık kaynak demektir. Yasanın ruhu ‘Canımızın istediği gibi toplarız, istediğimiz gibi harcarız, kimseye hesap vermeyiz’ biçimindedir. Sayıştay değişikliğinin maddeye girmesi bu anlayışı değiştirmiyor. Bu düzenleme ile yolsuzlukları tespit etmek de, hizmetin pahalı mı ucuz mu olduğunu tespit etmek de mümkün değil” değerlendirmesini yaptı.

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