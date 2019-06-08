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08.06.2019
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Turizmciliği bıraktı peynirciliğe başladı

Peynir ustası olmak için Kars’a gidip mandıralarda eğitim alan Vera Didem Piyan, turizmciliği bırakıp butik bir mekân açarak mutluluğu buldu. Yaptığını delilik olarak tanımlayan Piyan: Ülkenin gündeminden sıkıldım, başımı da belaya sokmamak için peynir yapmaya başladım.

DİLARA ŞİMŞEK DİLARA ŞİMŞEK

Baskılar ve iktidarın özgürlüğü kısıtlayıcı politikalarından dolayı yurttaşlar, hayatını değiştiriyor. Kimisi baskılardan dolayı ülkeyi terk ederken kimisi ise mutlu olmanın yollarını çeşitli uğraşlara yönelerek buluyor.

Mutluluğa, mesleğini bırakıp peynir ustası olma sürecine adım atarak başlayan Vera Didem Piyan, “Ülkenin gündeminden sıkıldım, başımı da belaya sokmamak için peynir yapmaya başladım” diyor. İstanbul’da yaşayan ve asıl mesleği turizmci olan Piyan, ilk olarak evde yoğurt yaparak peynir yapımına merak salıyor. Ülkedeki tek kadın artizan peynir ustası olan Piyan ile yaşadığı süreci konuştuk.

Yaptığım delilikti

Yaptığını delilik olarak tanımlayan Piyan, peynircilikte ustalaşmak için çareyi Kars’a bir mandıraya gidip eğitim almakta buldu. Sabah 5’te süt toplayarak güne başladığını aktaran Piyan, İstanbul’a döndüğünde geçtiğimiz ay Bakırköy’de Artizan Vera isimli butik bir mekân açtı. Mekânda hepsi el yapımı çeşit çeşit peynir, reçel, marmelat ve mezeler bulunuyor.

“Benim için milliyetçilik hayvana, toprağa sahip çıkmak” diyen Piyan, “Tariflerimize sahip çıkmıyoruz. Bilgiler kayboluyor, anneannelerimizle, babaannelerimiz gidiyor. Yazılı tarihimiz zaten yok. Patates, soğan ektirmiyoruz. Meraları kapatıyoruz, baraj yapıyoruz. Hayvancılığın kredisi nerelere gidiyor, bilmiyorum” ifadelerinde bulundu.

Bilgiye açız

Piyan, bilgiye aç bir topluma sahip olduğumuzun altını çizerek hastalıkların artmasını şu sözlerle anlattı:

“İnsanlar ne kadar bilirse o kadar seçici olacak. Neden çok kötü ürünler var? Çünkü tüketiliyor. Arz-talep ilişkisinden doğuyor. İnsanlar iyiye yönelirse iyi gıdalar iyi mallar çoğalır, satılır. Ucuza yedikleri şeyleri araştırmalılar. Bir kilo kaşarın nasıl üretildiğini ve ne kadara tedarik edildiğini bilseler eminim ucuz almazlar.” Yeni başlayan Piyan’a şu an ki ekonomik durumundan nasıl etkilendiğini sorduk. Piyan, destek olmasa bu işi yapmasının mümkün olmadığını söyleyerek, “Her şeye vergi ödüyoruz. Maliyetler yüksek. Butik olduğu için daha da yükseliyor” ifadelerinde bulundu.

Artizan nedir?

Piyan artizanlığı şu şekilde tanımlıyor:

“Dilimizde artizana en yakın sözcük zanaatkâr, fakat zanaatkâr da günümüzdeki anlamını tam olarak karşılamıyor. Zanaatkâr, ustalık gerektiren iş erbabı anlamındayken; artizan üretim olarak geleneksel yöntemleri tercih eden kişi anlamını taşıyor. Bir nevi geleneksel yöntemler ve geleneksel içerikler ile sınırlı sayıda üretim yapan kişi demek.

Didem Piyan

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