Turizmde RTÜK benzeri yapı: 200 milyon dolar denetimden muaf

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere önceki gün toplandı. Toplantıda AKP’nin teklifine muhalefet milletvekilleri tepki gösterirken CHP, ‘haraç’ çıkışı yaptı.

AKP Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız’ın teklifine göre, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, turizmcilerin gelirinin yüzde birini alacak ve bunu ülke tanıtımı için kullanacak. Ajans, Sayıştay denetiminden ve İhale Kanunu’ndan ise muaf tutulacak. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) benzeri bir yapıda olacak ajans, tıpkı yayın organlarının denetlendiği gibi turizm işletmelerinin faaliyetlerini mercek altına alacak ve strateji geliştirecek.

Türkiye’deki otellerin yıllık cirosunun yaklaşık 20 milyar dolar, bu tutarın yüzde birinin ise 200 milyon dolar olduğunu ifade eden TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, “Zaten vergi aldıkları turizmcilerden bir de haraç alacaklar. Dev bir bütçe oluşturup bunu da Sayıştay denetiminden kaçıracaklar” dedi.

200 MİLYON DOLAR BÜTÇE

Teklifle değerlendirmelerde bulunan CHP’li Yıldız, “Vatandaş para kazandığı zaman kârının belli bir kısmını zaten vergi olarak devlete ödüyor. Şimdi teklifle, Türkiye’deki 17 bin otelin cirosuna da göz diktiler. En az 200 milyon dolarlık bir bütçeden bahsediyoruz. Bu devasa bütçenin nereye harcanacağını ise ‘bağımsız denetim firmaları’ denetleyecek. Böyle bir şeyin kabul edilmesi mümkün değil” diye konuştu.

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Ajans bünyesinde toplanacak paraların yüzde 70’inin reklam, yüzde 30’unun ise yurt dışındaki yatırımcılara destek için kullanılacağına dikkati çeken Yıldız, “Ortalama 60 milyon doları kendi seçtikleri kişilere verecekler. Böyle saçma bir uygulama olabilir mi? Madem otelcilerden topluyorsun, o zaman tamamını bu kişilere harcamalısınız” ifadelerini kullandı.

TOPLAMA İŞLEMİ BAŞLADI

Teklifin henüz yasalaşmamasına rağmen otelcilerin Ağustos ayı cirosunun yüzde birinin alınmasına ilişkin çalışmaların başladığını ifade eden Yıldız, “Ajans henüz kanunen kurulmamasına karşın ciro toplama işlemlerini başlattılar. Üstelik Türkiye’nin en büyük turizm kuruluşları bu işin içinde yok. Bakan, kendi belirlediği üç şirketin yöneticisini yönetim kuruluna alacak. Ülkenin yedi bölgesi var. Yani tüm bölgeler ajansta temsil edilmeyecek. Bu uygulamanın tam karşısında yer alıyoruz ve gerekli değişikliklerin yapılması için mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.