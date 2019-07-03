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03.07.2019
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Türk Akımı Projesi çevreyi katlediyor

Rus doğalgazını Kıyıköy üzerinden Avrupa’ya taşıyacak “Türk Akımı” projesi için Kuzey Ormanları’nda yüz binlerce ağaç kesildi. Istranca ormanlarını dikenli tellerle ikiye bölecek olan proje, hayvanların doğal yaşam alanlarına da büyük zararlar veriyor

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İsmail Arı

Türk Akımı Projesi için Istranca Ormanları’nda ağaç katliamı yapıldı. Rus doğalgazını Karadeniz ve Trakya üzerinden Avrupa’ya taşıyacağı söylenen proje için on binlerce ağaç kesildi.

Kasım ayında projenin Karadeniz bölümünün tamamlanmasıyla projenin kara bölümü çalışmaları başladı. Projede boru hattı toprağın altından değil, toprağın üstünden geçiyor.

Tekirdağ Saray’da 40 kilometrelik alanı etkileyecek olan Türk Akımı Projesi için tarım ve orman alanları yok edildi. Çamlıkoy yol ayrıma yakın bir noktadan Saray’a ulaşacak boru hattı Bahçeköy, Güngörmez ve Kavacık mahallelerinden Vize’ye bağlı Çakıllı beldesine ulaşacak. Çakılı –Saray arasındaki çevre yolunun yan tarafından tekrar Saray’a ulaşacak boru hattı, Saray Merkez, Edirköy, Çukuryurt, Kurtdere, Sinanlı ve Osmanlı Mahalleri üzerinden İğneler ve Misinli’ye ulaşacak. Çevre katliamı olan projenin bedeli 19 milyar doları buluyor.

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26 METRE BORU HATTI YOLU

Saray ilçesini adeta ikiye bölecek Türk Akımı projesinde Güngörmez ve Bahçeköy ormanlarında 13 kilometrelik bir alan etkilenecek. 13 kilometrelik alanda 26 metre genişliğinde boru hattı yolu açmak için ağaçlar kesildi ve açılan alana borular döşenmeye başlandı. 13 kilometrelik hat boyunca 26 metre genişliğinde tarım ve orman alanı yok edildi.

Toprağın üzerinde olan boru hattını korumak için, boru hattının her iki tarafına da tel örgüler çekilecek. Doğal yaşamı ve yabani hayvanların yaşam alanlarını yok edecek projenin 27 kilometrelik kısmı Istranca Ormanları’ndan geçiyor.

HAYVANLAR UZAKLAŞTIRILDI

Istranca Ormanları’nda yaşayan hayvanların doğal yaşam alanını ortadan ikiye bölen proje ile bin 100 hayvan da doğal yaşam alanından uzaklaştırıldı. Projenin kara ayağının başlamasıyla birlikte nehir yataklarından 50 adet Türk Zambağı da taşındı. Projenin sorumlu müdür Matteo Veronesi, proje kapsamında Istranca Ormanları’nda 23 bin 562 ağacın kesileceğini iddia etse de bu sayının yüz binleri bulduğu tahmin ediliyor.

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