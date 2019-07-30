‘Türk arısı’ İngiltere’de gündem oldu

İngiliz bir aile Türkiye’de tatil yaptıktan sonra farkında olmadan yanlarında arı götürdü. Daily Mail’de yer alan habere göre, arı İngiltere’de gündem oldu. Uçakla Bristol’e taşınan ‘Türk arısı’nın bölgedeki arı türlerine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle yakalanıp öldürülmesi planlanıyor.

Türkiye’de tatil yapan aile, yanlarında gelen arıyı araştırdıktan sonra arının Türkiye ve İran’da yaşayan “Osmia Avosetta” türüne ait olduğunu saptadı.

Aile, İngiltere Arıcılar Birliği’ne başvurdu. Birlik, bu konuyla ilgili İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı’na (DEFRA) bilgi verdi. Birliğin sözcüsü, “Bu arı gibi yerli olamayan türler çeşitli sorunlar taşıyor ve kontrol edilmesi gerekiyor. Onlar, yerel türleri yok edecek virüsler taşıyabiliyor ya da gıda kaynağı mücadelesinde benzer türlere rekabet oluşturabiliyor” dedi.

Haberde, uzmanlar bu konuyu incelmeye devam ederken ‘kaçak’ arının kozalar yapmaya devam ettiği kaydedildi.