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16.07.2019
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Türk gemisine korsan saldırısı: 10 denizci kaçırıldı

birgun.net birgun.net

Gine Körfezi’nin Nijerya açıklarında Paksoy-1 adlı bir Türk gemisi korsanların saldırısına uğradı. Gemide bulunan 10 Türk mürettebatın kaçırıldığı açıklandı.

Kamerun’un Douala Limanı’ndan Fildişi sahili Abidjan Limanı’na boş olarak gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisinin korsanların hedefi olduğu ortaya çıktı.

Tamamı Türk vatandaşı olan 10 denizci, 13 Temmuz’da akşam saatlerinde meydana gelen olayda korsanlar tarafından rehin alındı.

Alınan ilk bilgilere göre yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Personelin serbest bırakılması için çalışmalar sürüyor.

DIŞİŞLERİ’NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, kaçırılan gemicilerle ilgili şu açıklamada bulundu:

“Douala Limanından (Kamerun) Abidjan’a (Fildişi Sahili) gitmekte olan Türk bandıralı bir kargo gemisi 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğramıştır. Saldırı sonucu, Türk vatandaşı olan gemi mürettebatının bir bölümü korsanlar tarafından kaçırılmıştır. Korsanların terk ettikleri gemi Tema Limanına (Gana) çekilmiş olup, kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır”

FİRMADAN AÇIKLAMA

Geminin sahibi olan firma Kadıoğlu Denizcilik, korsanlık olayını teyit etti.

Kadıoğlu Denizcilik’ten yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

“Kamerun’un Douala limanından / Fildişi sahili Abidjan limanına boş olarak gitmekte olan 8900 Dwt Türk bayraklı Paksoy-1 isimli yük gemimize yaklaşık olarak 02:58N – 004:40E mevkinde Nijerya Brass kıyısının 124 mil (230 kilometre) güneybatısında silahlı korsanlarca saldırıya uğramış, gemideki iletişim ve seyir cihazlarına zarar verilmiş ve tamamı Türk vatandaşı 10 denizci arkadaşımız korsanlar tarafından rehin alınmıştır.”

Bölgeden alınan ilk haberlere göre; yaralanma ve can kaybının yaşanmadığının aktarıldığı açıklamada, “Tüm personelimizin salimen serbest bırakılmaları için çalışmalarımız devam etmektedir” ifadesi yer aldı.

Gemide bulunan bir denizcinin eşi de video çekerek yardım çağrısında bulundu.

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