Türk-İş: Açlık sınırı 2.124 liraya yükseldi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, dört kişilik ailenin açlık sınırı 2,124 liraya yükselerek mevcut net asgari ücreti geçerken, yoksulluk sınırı 6,918 liraya yükseldi. Yalnız yaşayan bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 2,625 lira oldu.

Türk-İş Araştırmasının Mayıs 2019 ayı sonucuna göre:

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.123,93 lira,

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6.918,33 lira ve

Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 2.625,42 lira olarak hesaplandı.

Türk-İş açıklamasında şu değerlendirmeler yapıldı:

“Ülkede yaşanmakta olan yüksek fiyat artışlarının olumsuz sonucu çalışanların geçim koşullarının bozulmasında kendini göstermektedir. Özellikle ücretli çalışanların ve emeklilerinin, düşük gelirlilerin harcamaları içinde önemli ağırlığı olan gıda fiyatlarındaki artış hesaplanan tüketici enflasyonun üzerinde gelişme gösteriyor. İktisaden dar ve sabit gelirli kesimlerin karşı karşıya kaldığı geçim şartları, yerel seçimler sonrası süren seçim tartışmalarının gölgesinde kaldı. Dört kişilik bir ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutarı yılın ilk beş ayı sonunda 183 lira arttı ve yürürlükteki asgari ücretin gerisinde kaldı. Aynı şekilde bir çalışanın sadece kendisi için yapması gereken harcama tutarını karşılayabilmesi için net asgari ücretin aylık 632 lira artması gerekiyor.

“Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) kuruluşunun yüz yıla ulaştığı günümüzde, insan onuruna yaraşır bir yaşamı sürdürebilme imkânı çoğu ücretli çalışan için mümkün olmadı. İşçinin kendisi ve ailesinin için yetecek bir ücreti elde etmesi, uygulanan ekonomik ve sosyal politikalarla sağlanamadı.”

Türk-İş verilerine göre; Mayıs ayı için hesaplanan 2,124 lira açlık sınırı ve 2,625 lira olan bir kişinin yaşama maliyeti hesaplamasına rağmen bekâr bir işçi için geçerli net asgari ücret tutarı 2019 yılının tamamı için aylık 2,020 liradır. Buna karşılık en düşük kamu çalışanı net maaşı yılın ilk altı ayı itibariyle (sosyal yardım hariç) aylık 2,995 lira olarak belirlendi. Aynı dönem itibariyle en düşük emekli aylıkları ise işçinin 1.888 lira, esnafın 1.691 lira ve memur için 2.379 lira oldu.

Türk-İş’in verileri temel alındığında mutfak enflasyonundaki değişim 2019 Mayıs ayında şöyle açıklandı:

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 0.81 arttı.

Yılın ilk beş ayı sonunda fiyatlardaki artış yüzde 9.42 oldu.

Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış yüzde 25.97 oldu.

Yıllık ortalama artış yüzde 22.12 oldu.

Türk-İş’in diğer bulguları şöyle sıralandı: