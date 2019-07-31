Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı

Türk-İş Genel Başkanı Engin Atalay, toplu iş sözleşmesiyle ilgili “Dün bize en son verdikleri teklif, ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 4.” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un dün konfederasyonlarını ziyaret ettiğini anımsatan Atalay, şunları kaydetti:

“Ocak ayında başlayan bugüne kadar süren kamu sözleşmelerimiz var. Bizim talebimiz ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı. Dün bize en son verdikleri teklif, ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 4. Dün Sayın Bakana da ifade ettim. Bundan iki sene evvel temmuz ayında kamu sözleşmelerini imzaladık, hükümet ilk altı ay yüzde 7,5, ikinci altı ay yüzde 5 verdi. İşçinin alım gücü daha iyi bir noktadaydı. Aradan iki sene geçti, alım gücümüz yüzde 27 düştü. Bu rakamı anlamakta zorlandığımızı kendilerine ifade ettik, önümüzdeki günlerde bunu değerlendireceklerini söylediler.”

İstanbul’daki Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde bugün grev ilanını astıklarını bildiren Atalay, “Kanuni süreç bu şekilde. Asmazsak yetkimiz düşüyor. Ayın 19’unda da darphanede, Eti Maden’de tarımda 30 bine yakın arkadaşımız greve çıkmak mecburiyetinde. Greve çıkalım, iş yerini, ülkeyi sıkıntıya sokalım düşüncesinde değiliz” dedi.

KIDEM TAZMİNATI AÇIKLAMASI

Atalay, kıdem tazminatının her yıl çeşitli dönemlerde gündeme geldiğini belirterek, “Kıdem tazminatının mevcut yapısından memnunuz. Almayanlarla ilgili düzenleme yapılabilir. Fonla ilgili bugüne kadar başımıza gelenler ortada. Kıdem tazminatıyla ilgili düzenleme konusunda işveren de razı değil” ifadelerini kullandı.

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200 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesiyle ilgili daha önce yüzde 5+4 olarak verdiği zam teklifi revize edilmiş oldu.

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, gerçekleşen enflasyon rakamının dahi altında olduğunu belirterek bu teklifin kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

TÜRK-İŞ, ücretlere 300 lira seyyanen zam yapılmasını ve bunun üzerine 2019’un ilk 6 ayında yüzde 15 oranında artırılmasını, sonraki 1.5 yıl boyunca da enflasyon + 3 puan refah payı verilmesini istemişti.