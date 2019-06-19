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20.06.2019
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Türk-İş’in kamu işçileri için istediği zam belli oldu

birgun.net birgun.net

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi’ne dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a sundu. Türk-İş, tüm kamu işçilere seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı talep etti.

Bakan Selçuk, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Atalay başkanlığındaki Türk-İş heyetini Bakanlıkta kabul etti.

200 bin kamu işçisini ilgilendiren görüşmede, Türk-İş Genel Başkanı Atalay, sözleşmeye dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk’a sundu. 

Türk-İş’in temel talepleri arasında en düşük işçi ücretinin brüt 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı verilmesi yer aldı. 

“İmkanlar çerçevesinde nihai bir sonuca ulaştıracağız”

Bakan Selçuk, kendilerine iletilen talebi hükümet olarak değerlendireceklerini belirterek, “Konfederasyon temsilcilerimizle tekrar bir araya geleceğiz. İnşallah uzlaşıyla kamuda çalışan işçilerimizin mali haklarını, imkanlar çerçevesinde düzenleyerek nihai bir sonuca ulaştıracağız.” dedi.

“Vergi kaybıyla ilgili talebimiz bin 500 lira”

Türk-İş Genel Başkanı Atalay da sözleşme görüşmelerinin 200 bine yakın kamu işçisini ilgilendirdiğine dikkati çekerek, görüşmelerin işçilerin aileleriyle birlikte 1 milyonu aşkın kişiyi etkilediğini söyledi.

En düşük işçi ücretinin brüt 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilere seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı talep ettiklerini bildiren Atalay, şunları söyledi:

“İşçilerimizin ocak ayında aldığı ücrette, nisan-mayıs itibarıyla vergi kesintisi oluyor. Yaklaşık 3 bin lira ücret alan bir işçinin 300 liranın üzerinde kaybı oluyor. Bununla ilgili iki dönem önce ‘Denge Tazminatı’ maddemiz vardı. İlk dönem 500 liraydı, geçen dönem 750 lira oldu. Bu sene vergi kaybıyla ilgili talebimiz bin 500 lira. Bunun dışında sosyal haklarla ilgili oluşacak zamların da bunlara ilave edilmesini istiyoruz.”

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