20.03.2019
Anasayfa GÜNCEL "Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor" diyen Akit muhabirine soruşturma

“Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu’nun idamını bekliyor” diyen Akit muhabirine soruşturma

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“Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor” diyen Akit TV muhabiri hakkında “tehdit” suçundan soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada “19.03.2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan Akit TV adlı televizyon kanalı muhabirinin; “Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor” şeklindeki sözleri üzerine, hakkında TCK 106/1 maddesi uyarınca tehdit suçundan soruşturma başlatıldı” ifadeleri kullanıldı.

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Soruşturma ile ilgili başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“19 Mart 2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan Akit TV adlı televizyon kanalı muhabirinin; ‘Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor’ şeklindeki sözleri üzerine, hakkında TCK 106/1 maddesi uyarınca ‘tehdit’ suçundan soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

KaynakDHA

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