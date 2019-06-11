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11.06.2019
Anasayfa TEKNOLOJİ Türk takımı RoboTrak, Open FLL Uruguay Turnuvası'nda birinci oldu

Türk takımı RoboTrak, Open FLL Uruguay Turnuvası’nda birinci oldu

birgun.net birgun.net
Anıl Ataş

İzmir Ulusal Turnuvası’nda birinciliğinin ardından Uruguay’da Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanan Edirne Bahçeşehir Koleji RoboTrak Space Takımı, Çernobil Nükleer Santrali’nde yaşanan felaketin ardından kabuklu canlıların radyasyona karşı verdiği tepkiden yola çıkarak hazırladıkları “Karidesten Uzaya” adlı proje ile Open FLL Uruguay turnuvasında proje/araştırma birincisi oldu.

İsmini Trakya bölgesinden alan RoboTrak Space Takımı turnuvada tek Türk takım olarak yer aldı. Uzay çöplerine uzun vadede çözüm bulan Edirne Bahçeşehir Koleji Robotrak Space Takımı, Araştırma Birincisi projelerinin amacını şöyle anlatıyor:

“Amacımız uzayda bulunan uyduların ömürlerinin kısa olmasını ve uzay çöplerinin sebebi olan radyasyonu engellemekti. Bu radyasyonu simüle edebileceğimiz yer olan Çernobil hakkında yaptığımız araştırmalar sonucu kabuklu canlıların sahip olduğu kitinin radyasyonu engellediğini öğrendik. Biz de bu kitini atık olan karides kabuklarından elde ederek belli işlemler sonucu kumaşa entegre ettik. Daha sonra bu kumaşla ölçümler yaptık ve bu kumaşla kapladığımız radyasyon kaynaklarının radyasyonu absorbe ettiği gördük. Bu kumaş sayesinde iç yüzeyini kapladığımız uyduların hem maliyetlerini azaltmış hem de ömürlerini uzatarak uzay çöplerine uzun vadede çözüm bulmuş olduk.”

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