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31.07.2019
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Türk Telekom CEO’su Doany görevinden ayrıldı, yeni CEO Ümit Önal oldu

Türk Telekom CEO'su Doany görevinden ayrılma kararı aldı. Açıklama KAP'a yapıldı.

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Türk Telekom CEO’su Boulos Doany, Eylül 2016’dan bu yana sürdürdüğü görevinden ayrılma kararı aldı.

Türk Telekom’da Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulunan Ümit Önal, şirketin yeni CEO’su oldu.

Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, atama sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizin bilgi toplumuna geçiş sürecini yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle ve teknoloji odaklı yatırımlarımızla destekliyoruz. Bugün sayıları 34 bine yaklaşan Türk Telekom ailesinin her bir ferdi, yurdun her köşesine teknoloji ve kesintisiz iletişim taşımak amacıyla, büyük bir heyecanla değer üretiyor. Ümit Önal, aramıza katıldığı ilk günden bu yana bu büyük heyecanın ve Türkiye’nin teknolojik dönüşümüne öncülük etme vizyonumuzun bir parçası oldu. Satış, Pazarlama ve Müşteri hizmetlerinde üstlendiği görevlerde son derece başarılı oldu. 2018 yılı içinde 4,3 milyon net yeni abone kazanımıyla 2008’deki halka arzından bu yana en iyi abone artış rakamını yakaladık ve toplam abone sayımızı 46 milyona yükselttik. 2019 Haziran ayı sonu itibariyle toplam abone sayımız 47 milyona, mobil abone sayımız ise pazar payı hedeflerimize uygun bir şekilde 22.4 milyona ulaştı.”

Sayan açıklamasında, “Yeni CEO’muz Ümit Önal’ın yönetiminde, Türk Telekom’u daha büyük hedeflere ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum. Ayrıca, CEO koltuğunda yaklaşık 3 yıldır şirketimize pek çok katkılar sunan Sayın Dr. Paul Doany’e de Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum” dedi.

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