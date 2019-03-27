Turkcell’den Apple TV+ açıklaması: İsim hakkı bizde

Turkcell’den Apple’ın Pazartesi tanıttığı Apple TV+ ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada “TV+ hizmetinin isim hakkı bizde” ifadesine yer verildi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, online dizi ve film platformu Apple TV +’ı Pazartesi akşamı tanıttığı. Yeni platform bahar aylarında aralarında Türkiye’nin de olduğu 100 ülkede hizmete girecek.

Ancak Apple’ın bu paltform için seçtiği isim Türkiye’deki operasyonları için bir engel oluşturabilir.

Zira Turkcell, 2014 yılında TV+’ın isim hakkını almıştı.

Turkcell’in 2014 yılında kullanıma açtığı ve oldukça başarılı olan yerli dijital televizyon platformu TV+ ile ilgili olarak bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu, “Türkiye’de TV+’ın isim hakkı bizde. Apple da bu yeni servisiyle buraya geldiğinde, bu markanın isim hakkının zaten alınmış olduğunu görecek. Logo bile neredeyse aynı, biz TV ibaresini büyük, onlar ise küçük harfle yazıyor.” dedi.

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Barış Zavaroğlu; “Apple’ın dünkü lansmanı tamamen tesadüf oldu. Ama bizim için iyi oldu. Bu alandaki stratejimizin ne kadar doğru olduğunu gördük. TV+’ı önümüzdeki dönem daha fazla duyacaksınız” ifadelerini kullandı.