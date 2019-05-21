Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Optimar’ın 7-14 Mayıs tarihleri arasında yaptığı inanç araştırmasının sonuçlarını köşe yazısında aktardı. Özkök, “Türkiye artık yüzde 99’u Müslüman olan bir ülke değil” dedi.

Ertuğrul Özkök, Hürriyet’te “Türkiye artık yüzde 99’u Müslüman olan ülke değil” başlığıyla yayımlanan yazısına “Önümde çok ilginç bir kamuoyu araştırması duruyor. 31 Mart seçiminden sonra yapılmış en geniş çaplı anket de diyebilirsiniz” ifadesiyle başladı.

Özkök’ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Optimar Araştırma Şirketi tarafından 7-14 Mayıs tarihleri arasında, 26 şehirde, 3 bin 500 kişi üzerinde yapılmış geniş bir araştırma.

Sonuçları geçen hafta alındı.

İlk defa burada okuyacaksınız.

Ve sıkı durun…

– Vatandaşa sorulan soru şu:

‘Kendinizi dini anlayış bakımından nasıl tanımlarsınız?’

Cevaplar şöyle:

Yüzde 89.5: ‘Allah’ın varlığına ve birliğine inanıyorum.’

‘Allah’ın varlığına ve birliğine inanıyorum.’ Yüzde 4.5: ‘Bir yaratıcı olduğunu düşünüyorum ama dinlere inanmıyorum.’

‘Bir yaratıcı olduğunu düşünüyorum ama dinlere inanmıyorum.’ Yüzde 2.7: ‘Bir yaratıcı olup olmadığından emin değilim.’

‘Bir yaratıcı olup olmadığından emin değilim.’ Yüzde 1.7: ‘Bir yaratıcı olduğunu düşünmüyorum.’

‘Bir yaratıcı olduğunu düşünmüyorum.’ Yüzde 1.7: ‘Cevap yok.’

Bunun anlamı şu:

BİR: Türkiye artık yüzde 99’u Müslüman olan bir ülke değil.

Türkiye artık yüzde 99’u Müslüman olan bir ülke değil. İKİ: Türkiye, nüfusunun yüzde 89.5’i ‘Müslüman’, yüzde 4.5’i ‘deist’, yüzde 2.7’si ‘Tanrı’nın varlığından şüphe eden’, yüzde 1.7’si ‘ateist’ bir ülke…

Yazısının devamında ‘Türkiye neden dinden uzaklaşıyor’ diye soran Özkök, şu ifadeleri kullandı:

“Son yıllarda ne oldu da Müslümanlığa karşı böylesine dramatik bir değişim var? Eğitimin imam hatipleştirilme projelerine, din derslerinin zorunlu hale getirilmesine ve ağır bir dini belagatin bastırılmasına rağmen neden böyle dramatik bir şekilde dinden uzaklaşma var?

Bu sonuç, ‘dindar’ ve ‘kindar nesil’ tezinin, ‘belagat şehveti’ üslubunun ve ‘nefret söyleminin’ çöküşünü ilan ediyor.

Bence AK Parti’nin stratejisini hazırlayacak kişilerin Optimar’ın başkanı Hilmi Daşdemir ile bu anketin sonuçlarını konuşmalarında büyük yarar var.”