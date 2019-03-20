20.03.2019
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Türkiye, dünya mutluluk raporu listesinde 79’uncu sırada

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Birleşmiş Milletlerin (BM) yayımladığı Dünya Mutluluk Raporu, dünyadaki en mutlu ülkelerin, en zengin ekonomiler değil güçlü sosyal devlet ve kurumsal desteği bulunan ülkeler olduğunu ortaya koydu. 

Ülkelerin gelir, sağlıklı yaşam beklentisi, sosyal destek, özgürlük, güven ve cömertlik değişkenleri bakımından kıyaslandığı raporda, birinciliği alan ülke Finlandiya oldu.

Finlandiya’yı ilk 10’da Danimarka, Norveç, İzlanda, Hollanda, İsviçre, İsveç, Yeni Zelanda, Kanada ve Avusturya takip etti.

İlk 10’a 5 İskandinav ülkesi girerken, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasındaki ülkelerden 9’unun bu aralıkta yer almaması dikkati çekti. 

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD listede kendine ancak 19’uncu sırada yer bulurken, ekonomik büyüklükte onu izleyen Çin 93’üncü, Japonya 58’inci, Almanya 17’nci, İngiltere 15’inci, Hindistan 140’ıncı, Fransa 24’üncü, Brezilya 32’nci, İtalya da 36’ncı oldu. 

Dünyanın büyük ekonomileri arasında bir tek Kanada mutluluk endeksinde ilk 10 ülke arasına girdi. Dünyanın en büyük 10’uncu ekonomisi olan ülke, mutluluk endeksinde de 9’uncu sırada yer aldı.

Bununla birlikte, dünyanın en büyük güçlerinden Rusya, geçen yıla oranla 9 sıra gerileyerek 68’inciliğe yerleşti.

Türkiye 79’uncu sırada

Türkiye de listedeki 156 ülke arasında 79’uncu sırada yer aldı.

En mutsuz ülke Güney Sudan

Raporda, 156 ülke arasında “dünyanın en az mutlu” ülkesi Orta Afrika ülkesi Güney Sudan oldu.

Listede Güney Sudan’ı sırasıyla Orta Afrika Cumhuriyeti, Afganistan, Tanzanya, Ruanda, Yemen, Malavi, Suriye, Botsvana ve Haiti izledi.

Dijital medya mutsuzluğu artırıyor

BM’nin 2012’den bu yana her yıl farklı bir ana temayla yayımladığı raporda, bu yıl “mutluluk ve toplum” konusuna odaklanıldı.

Raporda, son 10 yılda mutluluğun nasıl değiştiğine, bu değişimlere neden olan teknoloji, sosyal norm, çatışma ve hükümet politikalarına yer verildi.

Raporun özel bölümlerinde, cömertlik ve toplum yanlısı davranışlar, mutluluğun oy verme davranışına etkisi, internet kullanımının ve bağımlılığının mutluluğa etkisi incelendi.

Özellikle son dönemde ABD’deki genç neslin dijital medyada harcadığı vaktin arttığına işaret edilerek, günde 6 saatten fazla vaktin internette, sosyal medya ve mesajlaşma gibi dijital medya mecrasında geçtiğine dikkat çekildi.

Bu noktada, zamanın çoğunu dijital medyada harcayan bireylerin, bu ortamlarda daha az vakit geçirenlere kıyasla daha mutsuz olduğu ifade edildi.

Dünya Mutluluk Günü

Dünyada her yıl 20 Mart “Dünya Mutluluk Günü” olarak kutlanıyor. 

BM’nin “mutluluk” kavramı etrafında bir takvim günü belirlemesi fikri, ilk kez 2011 yılında Amerikalı hayırsever, aktivist, diplomat ve BM özel danışmanı Jayme Illien tarafından ortaya atıldı. 

Hindistan’ın Kalküta kentinde dünyaya gelen Illien, ailesi tarafından terk edilmiş bir yetimdi. Rahibe Teresa’nın yetimhanesinde hayatını sürdürürken Amerikalı hayırsever bir kadın tarafından evlat edinilen Illien, BM’de çocuk hakları konusunda yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

KaynakAA

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