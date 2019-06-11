Türkiye en stresli 11’inci ülke

Ajans Press’in verileriyle 140 ülke baz alınarak hazırlanan rapora göre, Türkiye’nin en stresli 11. ülke olduğu anlaşıldı. Böylelikle Türkiye’deki stres ortalaması yüzde 52 olarak kayıtlara geçti.

Araştırma 140 ülke baz alınarak hazırlanırken, Türkiye’deki stres ortalaması yüzde 52 olarak kayıtlara geçti. Duygu dağılımında en çok stres yaşayan ülke ise yüzde 69 ile Yunanistan olarak görülürken, ikinci sırada yüzde 58 ile Filipinler, üçüncü sırada ise yüzde 57 ile Tanzanya’nın yer aldığı saptandı.

Bununla birlikte stres ve endişe duygusunun en fazla 30 ile 49 yaş aralığındaki insanlarda görüldüğü kaydedildi. Maddi gelire oranla yaşanan strese de bakılırken, katılımcılar arasındaki maddi durumu düşük seviye olanların yüzde 68’inin stresli olduğu anlaşıldı.