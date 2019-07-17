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18.07.2019
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Türkiye F-35 programından resmen çıkartıldı

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Türkiye’nin F-35 programında kalmasının ’imkansız’ olduğu söylendi.

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Beyaz Saray’dan F-35 açıklaması yapıldı.

Açıklamada, “Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararı Türkiye’nin F-35 programına katılımını imkansız kılmaktadır” denildi.

Böylelikle Türkiye’nin F-35 programından çıkarıldığı resmen açıklanmış oldu.

BEYAZ SARAY’DAN F-35 AÇIKLAMASI

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“F-35 bu uçakların gelişmiş kapasitesi hakkında bilgi sahibi olmak için kullanılacak Rus istihbarat toplama platformu ile bir arada bulunamaz.

ABD Türkiye ile meşru hava savunma gereksinimlerini karşılamak üzere hava savunma çözümleri sağlamak amacıyla aktif şekilde çalışmaktadır. Bu yönetim Türkiye’yi Patriot hava savunma sistemi alması için sıranın önüne çekmek için pek çok teklif sunmuştur.

Türkiye 65 yılı aşkın bir süredir köklü ve güvenilir bir ortak ve NATO müttefiki olmuştur ancak S-400’lerin kabul edilmesi bütün NATO müttefiklerinin Rus sistemlerinden uzaklaşma konusunda birbirlerine verdikleri taahhüde zarar vermektedir.

Bunun Türkiye’nin İttifak içinde birlikte çalışılabilirliği üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. ABD hala Türkiye ile stratejik ilişkisine büyük değer vermektedir.”

PENTAGON DA DOĞRULADI

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamanın ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Türkiye’nin F-35 programından çıkartıldığını doğruladı.

Pentagon’dan yapılan açıklamada “Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alma kararı nedeniyle F-35 savaş uçakları programından çıkarıldığı” söylendi.

Açıklamada Türkiye’nin katılımını askıya almak için sürecin başlatıldığı ve finansal yaptırımların söz konusu olabileceği belirtildi.

Pentagon sözcüsü “Türkiye bu kararından dolayı iş imkanlarını ve ekonomik fırsatları kaybedecek. F-35 programıyla bağlantılı 9 milyar dolarlık bir kayıp olacak. F-35 eğitimi alan pilotlar Türkiye’ye geri gönderilecek” dedi.

ABD’den tehdit: Ya S-400 ya F-35

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