Türkiye gazetesi, Cem Küçük’ün Ahmet Hakan’a hakaret ettiği yazısını sildi

Türkiye gazetesi, Cem Küçük’ün Ahmet Hakan’a yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu yazısını sitesinden kaldırdı.

Gazetenin internet sitesinde Cem Küçük’ün son yazısı olarak “23 Haziran sürecinde akıl yoluna dönmeliyiz” başlıklı 31 Mayıs Cuma günkü yazısı yer alıyor.

Küçük’ün bugünkü “Türk medyasının Tosun Mehmet Aydın tipolojisi” başlıklı yazısına tıklandığında ise “Ulaşmak istediğiniz sayfa sistemimizde bulunmamaktadır!” ifadesi yer alıyor.

Cem Küçük, bugün kaleme aldığı yazısında, Ahmet Hakan’a yönelik ağır hakaretlerde bulunmuştu.

Küçük yazısında Ahmet Hakan’a yönelik, “Bizim taraftan değilsin ama sen bizim tarafın köpeğisin. Eskiden Aydın Doğan’ın köpeğiydin, şimdi ise bizim köpeğimizsin. Sahibin değişiyor ama her devir sen bir köpeksin. Biz yat desek yatıyorsun. Kalk desek kalkıyorsun” ifadelerini kullanmıştı.

İşte Cem Küçük’ün bugünkü yazısı: