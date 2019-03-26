Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) Eski Genel Sekreteri Hasan Erdoğan’ın ardından…

Feyzullah ERTUĞRUL / TÖS ve Eğit-Der Eski Genel Başkanı



Gazetelerde yayımlanan acı bir habere göre can dostum, değerli arkadaşım Hasan Erdoğan’ı yitirmişiz.

Hasan ERDOĞAN, öğretmen örgütçülüğünü “direnme örgütçülüğü” değil “demokratik baskı örgütçülüğü” olarak algılayan ve öğretmen sendikacılığında bu kimliğiyle tanınan biriydi.

Adalet Partisi’nin iktidar dönemine rastlayan 1967 yılında Ankara’da ilköğretim müfettişiydim. Aynı zamanda Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) Genel Başkanı’ydım. Ama Genel Başkan seçilişimin onuncu gününde ilköğretim müfettişliği görevimden alınarak Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Karagedik Köyü’ne ilkokul öğretmeni olarak sürgün edilmiştim.

TÖS adına yayımladığım bir bildiriden dolayı Ankara Toplu Basın Mahkemesi’nde yargılanıyordum. Bu mahkemede sürdürülen duruşmaların birinde bulunabilmek için bana izin verilmemişti ve Hasan Erdoğan buna tepki olarak şu bildiriyi yayımlamıştı:

“TÖS GENEL BAŞKANININ SAVUNMA HAKKI ENGELLENİYOR / 31.5.1967

Yayımlandığı bir bildiri üzerine Ankara Toplu Basın Mahkemesinde hakkında dava açılmış bulunan Genel Başkanımız Feyzullah Ertuğrul 31.5.1967 tarihinde bu mahkemede yapılan duruşmada hazır bulunup savunmasını bizzat yapmak istemesine rağmen Baskil Kaymakamı ve Elazığ Valiliğince kendisine izin verilmemiştir.

Ertuğrul’un müracaatına Baskil Kaymakam Vekili “ne yapayım benim reyime bırakılmıyor ki…” Elazığ Milli Eğitim Müdürü ise “sen Türkiye çapında en büyük öğretmen kuruluşunun Genel Başkanısın. Bu hususlarda hesaplı davranmaya mecburuz…” cevabını vermişlerdir.

İzin almakta kolaylık olur ve istemi belgelendirir ümidi ile Feyzullah Ertuğrul’un müracaatı üzerine mahkemeden cevaben çekilen tel de ilgilileri bu kararlarından döndürememiştir.

Aynı zamanda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne imza koyan bir Hukuk Devleti yöneticilerinin bu tutumları Türk öğretmen topluluğunu umutsuzluğa sürükledikten başka insan hak ve hürriyetlerine de tecavüzün bir belirtisidir.

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Ceza mahkemesinde ve ceza tehdidi altında bulunan bir vatandaşın savunma hakkına saygı herkesin borcu iken TÖS Genel Başkanı’ndan, Anayasa teminatı altındaki bu kutsal hakkın esirgenmesini, hizmetinde bulunmakla şeref duyduğumuz büyük Türk milletinin takdirlerine sunarız.

TÜRKİYE ÖĞRETMENLER SENDİKASI

GENEL SEKRETERİ HASAN ERDOĞAN”*

Hasan Erdoğan’ın TÖS Genel Sekreteri olarak ödünsüz savaşımlarına ilişkin bilgi ve belgeler için Türkiye Öğretmenler Sendikası yayınlarından “İlk İki Yılda TÖS” adlı kitaba bakılabilir.

Sonuç olarak rahmetli Hasan Erdoğan arkadaşımızın ailesine, EĞİTİM-SEN Genel Başkanı Feray AYTEKİN AYDOĞAN’a ve yönetimdeki arkadaşlarına “sizin de başınız sağ olsun” diyorum.



*Kaynak: İlk İki Yılda TÖS