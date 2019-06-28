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28.06.2019
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“Türkiye parlamenter sisteme dönmek istiyor”

İstanbul seçim sonuçlarını değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Türkiye’nin tek adam rejimini reddettiğini ve parlamenter sisteme dönmeyi istediğini net bir şekilde gösterdiğini belirtti.

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Cumhuriyet Halk Partis (CHP) İzmir Milletvekili Bedri Serter, İstanbul seçiminin sonuçlarını değerlendirdi. İstanbul seçiminin, Türkiye’nin tek adam rejimini reddettiğini ve parlamenter sisteme dönmeyi istediğini net bir şekilde gösterdiğini belirten Serter, “Bu seçimin en önemli mesajı, toplumsal uzlaşı ile sağlanacak katılımcı demokrasinin ne kadar hayati olduğudur” dedi.

İzmir Milletvekili Bedri Serter, 806 bin oy farkla Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerinden sonra Türkiye’nin, geleceğine umutla bakmak istediğini söyledi. Seçimle birlikte toplumsal uzlaşının öneminin anlaşıldığını belirten Serter, “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dediği gibi şimdi el ele tutuşma, barışma zamanı, şimdi konuşma zamanı” dedi.

Türkiye’nin önünde seçimsiz dört yıl olduğunu ve çözülmesi gereken acil sorunlar olduğunu söyleyen Bedri Serter, Türkiye’nin dört yıl içinde bugün 8,5 milyona dayanan işsizlikle ilgili acil önlem alınması gerektiğini, yüzde 26’lara dayanan genç işsizliğe dair acil eylem planının toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde oluşturulması gerektiğini ifade etti.

“GEREKENLER YAPILMALI”

Türkiye’de gelinen son durumla ilgili ana başlıkları sıralayan Serter, “Ekonomi 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 2,6 daraldı, Sanayide bu rakam yüzde 4,3. 2019’un ilk dört ayında 600 bin kişi icralık oldu. Seçimden sonra ilk iş Çaykur kuru çaya yüzde 15 zam yaparken özelleştirilen şeker fabrikalarının sonucu olarak da şeker de zaman dahil edildi ve yüzde 16 şekere zam geldi. Bir gün içinde üç ayrı zam gördü Türkiye” diye konuştu.

Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2067 TL olduğunu, evli olmayan bir çalışanın maliyetinin 2559 TL olduğunu hatırlatan Serter, “Asgari ücretin net rakamı 2020 TL yani açlık sınırının da altında. Otomotiv sektörü yüzde 50’den fazla küçüldü. ÖTV indirimleri sona ermeden mobilya ve beyaz eşya satışları yüzde 20 oranında düştü. Mayıs 2019’da kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.56 azaldı. Rakamların bize gösterdiği tabloyu iyileştirmek için gerekenler yapılmalı” ifadelerini kullandı.

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