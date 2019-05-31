‘Türkiye S-400’leri alırsa çok ciddi sonuçları olacak’

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması halinde çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını söyledi. ABD’nin S-400 konusunda tutumunun değişmediğini belirten Sözcü, “Türk hükümetiyle birlikte çalışma arzumuz var ama tutumumuz değişmedi. Türkiye S-400 savunma sistemini gerçekleştirirse çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak” dedi.

İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand da Türkiye’nin Rusya almayı planladığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD ile yaşadığı gerilimi değerlendirdi: “ABD, Türkiye’nin S-400 alımını asla kabul etmeyecektir. Siz bir adım attığımızda bu, ABD taleplerinin sonu olmayacaktır.”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesindei S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifinde bulunmuştu.