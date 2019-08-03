Türkiye vejetaryen nüfusun arttığı ülkeler arasında 7’nci

Vejetaryen nüfusun en fazla arttığı ülkeler belirlendi. Yapılan araştırmada ilk 10 ülke arasında Türkiye 7’nci sırada yer aldı.

Euromonitor tarafından en son yayınlanan Küresel Tüketici Trendleri raporuna göre 2016 ve 2017 yılları arasında vejetaryen nüfusun en fazla arttığı ülkeler belirlendi.

Listede ilk üç sırada Nijerya, Pakistan ve Endonezya yer aldı. Listede Türkiye de bulunuyor. Sırasıyla Filipinler, Almanya ve Brezilya’dan sonra yedinci sırada bulunan Türkiye’yi Kenya, Tayland ve İtalya takip ediyor.

Öte yandan 2018 yılında küresel et endüstrisinin pazar büyüklüğü 1 trilyon dolar seviyesine ulaştı.